22.11.2026 | 10:43

Вижте какъв клип измислиха идиотите от „Възраждане“ (видео)

В клипа Цончо Ганев изхвърля водещата на "Лице в лице" Цветанка Ризова в кофа за боклук

Активисти на партия „Възраждане“ демонстрираха дъното на мозъчната си недостатъчност, като публикуваха в официалните партийни канали противен клип с Цончо Ганев и тв водещата Цветанка Ризова, създаден с изкуствен интелект.

Както е известно, зализаният Цончо стана за смях в студиото на Цветанка в четвъртък, когато не успя да напише буква „Т“ на български.

На малоумното видео Ганев изхвърля водещата на „Лице в лице“ в кофа за боклук. Клипът е откраднат от сенилния президент на САЩ Доналд Тръмп, който си публикува идентични кадри как мята в боклука водещия Стивън Колбер преди година.

Коментарите на почитателите на „Възраждане“ са още по-прости от видеото: „Мисирка, това заслужава“ и т. н.