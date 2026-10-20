20.10.2026 | 21:49

Валери Божинов се завърна в Левски

Той ще прави различни забавни видеа с играчите

Вече е официално – Валери Божинов се завърна в Левски, обявиха от „Герена“.

Той ще бъде връзката на феновете с отбора, като ще прави различни забавни видеа с играчите и дори ще ги предизвиква понякога. Бившият нападател има два престоя като футболист със синия екип и никога не е криел любовта си към отбора.

Ето какво написаха от Левски:

„Играч 88 не е тук да играе.

От днес влизам в нова роля – вашата връзка с „Отбора на народа“.

Ще ви срещам с играчите. Ще ги предизвиквам. И ще ви показвам Левски отблизо – така, както рядко го виждате.

Ексклузивни моменти. Зад кадър. От първо лице“.