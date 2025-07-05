Въпрос за 500 лв. в „Стани богат” е за 1 млн. долара в американската версия

Защо от 20 години най-високите суми не са променяни и кога най-накрая ще се намери българин, който да вземе голямата сума?

Открай време се създава впечатление за сложността на въпросите, които се задават за определена сума в българската версия в „Стани богат“. Преди време ви запознахме с играта на младия учител от Велико Търново Драгомир Дачев.

При него любопитното е, че отговорите са правилни на въпроса за 5000 лева, който е бил по-добър от 1 000 000 долара в американската версия на предаването.

На горещия стол седна Галена Добрева. в нейната игра върви нормално до момента, в който е отворен въпросът за първа сигурна сума – 500 лева.Коя от всички граници само с една държава и територията й се съдържа изцяло в територията на другата държава?

Въпросът не е труден за всеки човек с ниво на обща култура, но участничката се поколеба и пожела да използва жокер 50/50 и в крайна сметка посочи верния отговор – Лесото, който е заобиколен изцяло от ЮАР. Абсолютно същият въпрос не е равен на американеца Ким Хънт в американската версия „Кой иска да стане милионер“ през 2000 година. Той отговаря вярно, печели играта и става милионер. Въпросът към Хънт е преди по абсолютно същото словоред, както при Добрева. Отговорете със – Лесото, Буркина Фасо, Монголия и Люксембург. Както виждате в българската версия Люксембург е заменено с Индонезия, която е и една от най-големите държави в света

Този случай отново поражда дискусия за сложността на въпросите в българската „Стани богат“ версия. Друго – защо от 20 години най-високите суми не са променяни и когато най-накрая ще се намери българин, който да вземе голямата сума.