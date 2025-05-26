26.05.2025 | 11:36

Вървете на ма**ата си!

Всеки има право да протестира, не само ПП-ДБ

Мисля да напиша последен пост, посветен на това, което се случва в София, и повече не мисля да пиша по темата.

И без това съм от щастливците, които не работят тук, а в провинцията – сутрин виждам как перничани влизат в града, а аз излизам от него в същата посока. Както и да е, аз без транспорт няма да страдам и секунда, и това не ми е проблем. Да му мислят жена ми и синът ми…

Но сега ще се опитам, абстрахирайки се от това кой ни е кмет, кои са администрация и откъде дойдоха, да обобщя:

1. За проблема с водачите на градския транспорт се знае отдавна. По груби спомени на 14 април те обявиха готовност за стачни действия. За един месец кметът, който сега бил обект на атака от MAFIQTA, не се е срещнал с тях. Не им се е обадил. Нищо!

2. Парите, които искат водачите, вероятно ги няма. Сигурно е така. Сигурно това се дължи на много фактори – вероятно и когато ти си от една партия, общинският ти съвет не е твое мнозинство, държавата се управлява от друга партия, е трудно. Но ако е трудно, излез и го кажи на хората, които искат да се видите.

3. Протестират и пречат на софиянци – айде, стига глупости. Повръща ми се от лицемерието на ПП-ДБ. Соя, всеки има право да протестира. Ние с вас бяхме заедно през 2020, когато блокирахме цяла София и създавахме същото „неудобство“. Айде да млъкнете с тия глупости – когато не сме ние, непременно е MAFIQTA.

4. Не аз излъгах, че идвам в Столична община с решенията и екипа. Не аз излъгах, че ей сега градът ще се промени драстично. Терзиев, Бонев и компания го направиха. Но не предвидиха два детайла – че ще се сблъскат с това кой е по-красив и съответно – кой е по-самовлюбен. Това доведе до безпрецедентен инцест между старите хиени в СОС, които ги метнаха в багажника на колата, без да им мигне окото.

5. Не сравнявайте заплати. Ама въобще не ги сравнявайте. Защото именно вие бяхте срещу увеличението на заплатите на университетските преподаватели миналата година. Само вие от ПП-ДБ, единствени от целия парламент. Сега да ми сравнявате моята заплата и тая на шофьора и да ме изкарвате мен жертва – нема да стане.

6. Сега си набийте в кухите кратуни следното:

– всеки има право да протестира, не само ПП-ДБ

– всеки има право да иска достойно заплащане

– всеки има право да не е съгласен с вас, без да е задължително гербаджия, путинист и член на делегация от Марс.

Записахте ли си го? Сега си го повтаряйте.

Последен въпрос – кажете ми едно нещо, което направи този кмет през половината си мандат? Едно нещо, което да е УАУ…

И сега към медиите, журналистите и НПО-тата – срам ме е да ви чета глупостите.

„Аз съм независим, безпартиен, безпристрастен и за това се подмокрям, като видя Васко и Кирчо“ – ей на това ниво сте всички.

С какво сте различни от кафявите като светоглед? Не знам.

И само да ви предупредя – всеки, който тръгне да ми обяснява, че съм гербаджия, комунист и подобни, трябва да е наясно, че това не е съвсем вярно. Аз просто съм идиот. Изтърках си подметките от 1989 година насам по площади и улици, за да може да ме управляват негодни хора, а „гражданското общество“ да се чуди как да ме обижда и с какви гнусни думи да ме нарича, защото не споделям лабораторни опорки.

Вървете на ма**ата си!

Венци Мицов