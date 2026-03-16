16.03.2026 | 10:22

„Вървете на май…“: От Кремъл изгонили пратеници на Макрон

Французите убеждавали Русия да допусне европейците в преговорите за Украйна

Съветниците на френския президент Еманюел Бон и Бертран Бухвалтер получили категоричен отказ на Кремъл да приеме участие на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това се е случило през февруари, когато французите са пътували до Москва, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

Според тях, пратениците на Еманюел Макрон са заявили на руските си колеги, че Европейският съюз няма да подкрепи споразумение за прекратяване на огъня, освен ако не участва в дискусиите, тъй като на карта е заложена сигурността на целия регион.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков обаче директно е отхвърлил предложението за разширяване на формата на преговорите. Според висш европейски дипломат отговорът на Ушаков е бил в стил: „Съжалявам, всъщност не – не го приемаме, вървете на майната си!“

В публикацията не се уточнява дали формата на посланието е съвпадала буквално с предоставената по-горе интерпретация.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков е потвърдил пред изданието, че двете страни не са успели да намерят общ език. „Европейците не искат да допринасят за мирния процес. Когато френският представител пристигна, той не донесе никакви положителни сигнали, така че всъщност нямаше какво положително да чуе в отговор“, заяви той.

Песков също обвини европейците, че убеждават украинците да „продължат войната“: „За съжаление, европейците влагат всичките си усилия, опитвайки се да убедят украинците да продължат войната. Убедени сме, че европейците правят грешка от гледна точка на собственото си бъдеще.“

Според Financial Times, срещата се е състояла в момент, когато европейските правителства са се опитали да гарантират, че всеки дипломатически процес, свързан с войната на Русия срещу Украйна, ще включва държави от ЕС, които са предоставили политическа, военна и икономическа подкрепа на Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.