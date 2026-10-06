06.10.2026 | 10:15

Във война ли сме? Руски дронове атакуваха два кораба в морето край Бяла, единият потъна

Премиерът Румен Радев свиква съвет след атаките срещу кораби в ИИЗ

Един от корабите е потънал, твърди се, че е поразен от военен дрон и е избухнал в пламъци

Един търговски кораб е потънал, а друг е тежко повреден и обхванат от пожар след инцидент в Черно море в ранните часове на днешния 6 октомври.

Става дума за ALFA WATAN и ABLE, а по случая вече има две различни версии за случилото се. Според специолизирания сайт Maritime.bg двата кораба са били поразени при координирана руска атака с дронове източно от нос Свети Атанас и Бяла, в изключителната икономическа зона на България. Турският специализиран портал Haber Denizde обаче съобщава, че плавателните съдове са се сблъскали край изхода на Сулинския канал в Румъния.

ALFA WATAN, плаващ под флага на Того е потънал източно от българския бряг. Няма потвърдена информация за съдбата на екипажа му. ABLE, плаващ под флага на Палау, също е сериозно засегнат. След удара на борда му е избухнал пожар и целият 18-членен екипаж е бил принуден да се евакуира. Моряците са спасени от плаващия под български флаг ро-ро ферибот DIOSCURIA, който се е отклонил от курса си, за да участва в спасителната операция. Сред евакуираните има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ още на борда на ферибота, след което DIOSCURIA е поел към Варна.

Към момента ключовият въпрос остава какво точно се е случило между двата кораба. Българският специализиран морски портал говори за дронови удари в българската изключителна икономическа зона, докато турският източник посочва сблъсък край Сулина. Все още няма публикувана официална позиция на българските морски власти, която окончателно да потвърди една от двете версии.

Инцидентът става само ден след друго тежко събитие в западната част на Черно море. На 5 октомври товарният кораб ROYAD MAMMADOV потъна в румънската изключителна икономическа зона, след като на борда избухна пожар. Двама души загинаха, а 11 бяха спасени. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил ударен от два руски дрона, докато румънските власти потвърдиха жертвите и спасителната операция, но не посочиха веднага официално причината за инцидента.

Русия също съобщи на 5 октомври, че нейни сили са ударили два украински товарни кораба в Черно море, за които Москва твърди, че са превозвали военно оборудване и материали. Руското съобщение обаче не идентифицира ALFA WATAN или ABLE и към този момент няма основание тези отделни събития да бъдат свързвани пряко.

Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

Премиерът Румен Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11:15 часа.