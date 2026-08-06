06.08.2026 | 22:25

Вече пета година представят руския провал като тактика и победа

Плашат Европа с танкове, като Русия не може да мине през половин Украйна

Най-голямата ядрена сила, втората армия в света, огромен ракетен потенциал и противовъздушна отбрана, държава на два континента, неизчерпаеми природни ресурси… В нея виждат алтернатива на хегемона САЩ.

Какво показа войната в Украйна?

Огромно, очевидно унижение за Русия, в което тя сама се насади.

Оказа се, че руската противовъздушна отбрана е мит. Украински дронове и ракети поразяват цели на 1500-2000 км навътре в Русия. Това е всекидневно унижение. От Украйна не може да се очаква да победи Русия. Но от Русия това се очаква, и както става все по-ясно – напразно се очаква. Вече пета година непобедимата им армия не може да победи Украйна.

Загубили са 4000 танка на фронта (по-най-занижените данни).

Жертви на хора? Към 300 хил. убити и над милион ранени, но тях по традиция в Русия не ги броят. Както е казал генерал Жуков на забележката, че ще има много жертви – „Жените ще народят още“.

Русия е в жалко положение, което защитниците й наивно се опитват да представят като някаква стратегия, дори като победа и превъзходство. Също както наопаки на реалността твърдят, че не руснаците са нападнали Украйна, а „колективният Запад“ е нападнал Русия.

Вече пета година измислят ту нови оръжия, които ще преобърнат всичко, ту нова тактика – досега Путин жалил Украйна, сега вече ще се бие истински и т. н.

Привържениците на Русия обясняват, че тя била възстановила загубите от 4000 танка, а Франция имала само 200, по толкова Германия и Великобритания. Тоест, Русия може да тръгне на Запад и да сгази континента. Както казва и водещият пропагандист Соловьов – „Да раздадем 1,5 млн. пушки и да ги превземем, в Европа са джендъри, не могат да се бият.“

В Кремъл още смятат в танкове и си въобразяват, че могат да прегазят Европа, както през Втората световна война. Реалността, видяна в Украйна, е друга – ако тръгнат 4000 танка на Запад, половината ще се развалят още в началото на пътя или ще останат без логистика. А и най-модерните руски самолети падат сами или ги сваля собствената им противовъздушна отбрана.

Техниката, която успее да се придвижи напред, ще бъде унищожена, дори до средата на Полша няма да успеят да стигнат. Накъде в Европа, като те не могат да минат през половината Украйна вече пета година?

Русия, обаче, може да се опита да нападне, както заплашват Медведев, Соловьов и др. Путин успокоява, казва, че Русия няма да напада на Запад. Но той казваше същото и за Украйна.

Така Русия с превърна в най-големият проблем на съвременния свят – агресор, заплаха за света с остарели ядрени ракети от съветската епоха, заменени наполовина с недоизпитани нови ракети. И неконтролируеми имперски амбиции, общество което изповядва тези амбиции и ще възпроизведе в бъдеще нов Путин, със същите опити за господство. Дори много от дисидентите и опозиционерите им искат васална Украйна и бившите съветски републики под руско подчинение.

Всичко, в което съветската пропаганда обвиняваше САЩ навремето – империализъм, милитаризъм, дрънкане на оръжие, ядрена заплаха – днес го прави Русия. Някогашните старци членове на Политбюро на ЦК на КПСС не са били чак такива авантюристи като сегашните в Кремъл.

Иван Бакалов