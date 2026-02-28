28.02.2026 | 10:38

Велислав Величков от “Правосъдие за всеки“ влиза в листите на ПП-ДБ

Той се похвали, че ще бъде на избираемо място

„Продължаваме промяната“ включва Велислав Величков от Инициатива „Правосъдие за всеки“ в листите си, обявиха от партията.

Величков влиза в гражданската квота на листите на ПП-ДБ, обяви той на среща с граждани във Варна.

„За следващия парламент приех предложението, отправено към мен от политическа партия „Продължаваме промяната“. Потърсих и получих подкрепата и на Демократична България. На предстоящите избори ще бъда на избираемо място в общите листи на „Продължаваме промяната – Демократична България“ – като гражданин“, коментира той.

Според него „Най-голямата опасност пред държавата днес е зависимостта на системата от изборните резултати и възможността тя да бъде овладяна отвътре. Ако не променим съдебната власт – истински и дълбоко – рискуваме да изгубим демокрацията си. Ако следващият парламент не избере нов състав на Висшия съдебен съвет и нов инспекторат към него; ако не бъдат поставени ясни, дългосрочни критерии и избрани качествени професионалисти и нравствени хора; ако не бъде сменен главният прокурор с човек, който разбира ролята си в една демократична държава; ако не премахнем тази свръхконцентрация на власт в прокуратурата – тази по същество съветска конструкция, останала в Конституцията – и ако не гарантираме истински независимо правосъдие, ние неизбежно ще се окажем по пътя към диктатура. Това не трябва да се случи. И затова сме длъжни да направим всичко възможно, за да изградим правосъдие, което служи на гражданите, а не на властта. Вярвам, че моментът за реален пробив е сега. Ще работя с хората, които искат да постигнат съдебна реформа, и ще водя тази битка отвътре в парламента – така, както я водя вече 10 години отвън.“