01.09.2025 | 10:30

Венета Райкова ще води „Преди обед“, Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова напускат

Есенният сезон обещава на зрителите още нови срещи, теми и вдъхновяващи истории

Венета Райкова е новият автор и водещ на „Преди обед“ в ефира на бТВ. Журналист, телевизионен водещ и писател, тя е сред най-популярните лица по телевизията.

Есенният сезон на „Преди обед“ обещава на зрителите още нови срещи, теми и вдъхновяващи истории. В „Провалите на успелите“ Оля Малинова ще разкрива пътя на предприемачи, преживели тежки удари, но намерили сили да се изправят и да тръгнат отново нагоре, ще провокира зрителски коментари в „Да драснем клечката“, ще участва в коментаторския панел на „Ергенът: Любов в рая“. „Клубът на Петър Дочев“ ще отведе зрителите на необичайни пътешествия и срещи, като още в първото издание Петър ще разкаже за преживяното в Бронкс.

Запазената марка на „Преди обед“ – седмична двойка популярни лица, които се включват в обсъждането на най-горещите теми, ще се завърне като част от предаването. В първата седмица това ще бъдат певицата Есил Дюран и криминалният психолог Тодор Тодоров.

От новия сезон Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова няма да бъдат част от екипа на „Преди обед“. Франциска отново ще се отдаде на любовта си към танците, основен приоритет за Зейнеб остават семейните й ангажименти.