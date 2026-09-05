05.09.2026 | 12:47

Вицепремиерът Пеканов се е оженил тайно?

Половинката му Анна-Мария Конова показа венчална халка на о. Капри

Вицепремиерът Атанас Пеканов и телевизионната водеща Анна-Мария Конова са сключили таен брак малко преди той да влезе в правителството.

Журналистката показа венчална халка на безименния си пръст по време на лятна почивка на остров Капри. Снимките в социалните мрежи разкриват, че сватбата е била в ранната пролет. Преди това Конова носеше само годежен пръстен, а промяната се забелязва на снимки от април. Двойката пазят личния си живот в тайна и досега не е коментирала публично промяната в семейния им статус.

Влюбените имат дъщеричка София, която се роди на 21 ноември в София. След раждането майката и детето заминаха за Виена, където икономистът работи като университетски преподавател. 35-годишният политик заемаше поста заместник министър-председател в кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев, а през май положи клетва в правителството на Румен Радев. Отношенията им станаха известни преди година, когато водещата слезе от екран заради бременността си.

Анна Мария носи сватбеното бижу на лявата ръка съгласно западноевропейските традиции, тъй като семейството прекарва голяма част от времето си в Австрия. Снимките от остров Капри са първият случай, в който водещата акцентира върху халката си пред обектива. Родителите се подготвят за първия рожден ден на дъщеря си през предстоящия ноември. Атанас Пеканов продължава да съвместява държавните си задължения в България с научната кариера в чужбина.

Източник: Уикенд