27.07.2026 | 10:55

Вижте кои са съветниците на премиера и заместниците му

10 души са подали декларации като членове на кабинета на Румен Радев

Политическите кабинети на премиера Румен Радев и вицепремиерите Гълъб Донев, Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов вече са почти запълнени, констатира „Сега“. 24 души са подали декларации по реда на закона за конфликт на интереси. Общият щат за политическите кабинети в Министерския съвет е 34 души – 14 за кабинета на премиера и по 5 за четиримата вицепремиери. Възможно е и да има подадени декларации, които още не са качени публично.

Това показва прегледът на регистъра с декларациите, поддържан на сайта на правителството.

10 са заетите позиции в кабинета на премиера. В списъка попадат началникът на кабинета Николай Копринков, парламентарният секретар Детелина Симеонова, шефът на звеното за връзки с обществеността Кирил Атанасов. До момента са публични декларациите на петима съветници – Пламен Узунов, Жени Георгиева, с експертиза в областта на връзките с гражданското обществото, Ниа Мантовска, кадър на БНТ и близка до президентското семейство, съветникът в областта на финансите Стефан Савов, съветниците Светла Василева и Руси Иванов – за външната политика, експертът Румяна Дилова.

Вицепремиерът Александър Пулев е с четирима обявени членове на кабинета – Диляна Дойчинова, шеф на кабинета, Десислава Трифонова, чието назначаване като екскадър на ГЕРБ предизвика бурни коментари, Зорница Желева и Александър Йорданов.

Атанас Пеканов работи с познати лица от предходни кабинети – Николай Драганов, шеф на политическия кабинет, бившия служебен министър Мария Недина, която сега е парламентарен секретар, съветниците Мирена Филипова и Ирина Драганова.

Вицепремиерът Иво Христов се довери за началник на кабинета на Перса Накова, бивш кадър на министерството на културата. В кабинета му влизат още Достена Лаверн, парламентарен секретар, която е дъщеря на Мария Пиргова, и съветниците Турхан Апдула и Деяна Вълкова. Турхан Апдула е дългогодишен председател на “Солидарна България”, Деяна Вълкова също е от ръководството на “Солидарна България”.

Шеф на кабинета на Гълъб Донев е Нина Колева. Донев се съветва като вицепремиер с бившия соцкадър Александър Маринов.

Съветник към необявен вицепремиер в правителството е и Александър Нейчев, който регистрира марката на партията в патентното ведомство.