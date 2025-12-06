Властта тайно оряза вдигането на хазартния данък

Тихомълком правителството е намалило повишението на данъка за хазарта в новия бюджет за 2026 г., който смята да одобри и внесе в Народното събрание в понеделник. В първоначалния вариант се предвиждаше променливата част на таксата, която хазартните оператори плащат към държавата, да се увеличи от 20 на 25%, от което да влязат 32 млн. евро повече в хазната.

В новия вариант на бюджета тази такса, която се начислява върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, се увеличава на 22%, от което допълнителните приходи догодина се оценяват на 12.8 млн. евро.

Няма мотиви за този „жест“ към хазартните оператори, показа проверка на „Сега“. Финансовият министър Теменужка Петкова изобщо не повдигна въпроса по време на срещите си с работодателските и синдикалните организации, на които се обсъждаха корекциите в бюджета. Работодателските организации също никога не са посочвали като проблем вдигането на хазартния налог.

В бюджетната комисия в парламента обаче са постъпили критични писма от хазартната индустрия срещу вдигането на таксата. Българска гейминг асоциация (БГА) изразява категорично несъгласие с предложеното увеличение (тогава 25%) и настоява тази промяна да отпадне изцяло. От БГА посочват, че хазартната индустрия в България е подложена на „безпрецедентен и непрекъснат натиск“ от страна на законодателя през последната година. За пример са посочени повишени такси за лицензиране и вноски за социално отговорно поведение, почти пълна забрана на рекламата и спонсорството и др. Хазартната индустрия е недоволна и от липса на диалог с властта и непрозрачни законодателни промени, както и от недостатъчен контрол срещу нелегалните сайтове за залагания.

Впечатление прави, че пресметнатият от МФ положителен ефект за бюджетните приходи от повишената хазартна такса е доста мижав на фона на обявените от министъра на спорта Иван Пешев огромни обороти на хазартния бизнес у нас в размер на 44 млрд. лева.

Припомняме, че около хазарта се развихри огромно напрежение, след като между първо и второ четене на оттегления бюджет за 2026 г. се появиха скандални текстове в преходните разпоредби, които предвиждаха Българският спортен тотализатор да бъде отдаден на концесия за 15 години. Освен това се предвиждаше и освобождаване на държавния тотализатор от плащането на въпросната 20%-на такса за хазартна дейност.

Финансовият министър Теменужка Петкова увери, че скандалната промяна в Закона за хазарта ще бъде оттеглена от закона за държавния бюджет за 2026 г., въпреки че тя бе внесена от депутатите Йордан Цонев, Костадин Ангелов и Драгомир Стойнев. Предстои да видим какви други изненади ще ни сервират депутатите от управляващата коалиция между първото и второто четене на новия закон за бюджета за 2026 г.