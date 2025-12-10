Мобилният сигнал около Народното събрание е бил изкуствено претоварен или заглушен в деня на предишния голям протест на 1 декември. Това заявиха от парламентарната трибуна съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

Те обвиниха управляващите в опит за възпрепятстване на гражданския протест и ограничаване на възможността хората да споделят кадри и информация от мястото на събитието в реално време. „Нашите екипи установиха аномалии и смущения в мобилния сигнал около Народното събрание. Ако са изкарали службите техниката — да я приберат. Искате ли да ви покажа измерванията, ако много разбирате“, обърна се Божанов към депутатите, които поставиха под съмнение думите му.

По думите на Ивайло Мирчев, техническите екипи са засекли активност на устройства, които симулират фалшиви SIM карти. Те се свързвали масово към клетките в района, създавайки претоварване и отказ на сигнал — не чрез класически джамър, а чрез по-умна и прикрита технология. „Сигналът в Народното събрание е по-силен, отколкото отвън, и това е много интересно“, подчерта той. „Няма да го оставим така.

Да заглушавате сигнала — без значение дали вие знаете, г-н премиер — за да не могат хората да качват снимки от протеста, е пълно безобразие.“

Проблеми с мобилната връзка на последния голям протест преди седмица отчетоха и репортери на Клуб Z, които отразяваха събитието в реално време от площада пред Народното събрание. При пиковото присъствие на протестиращи около 19:30 ч., мобилният интернет стана почти недостъпен за няколко мобилни оператора едновременно, а разговори бяха прекъсвани или изобщо не стартираха. Съответно, пращането на кадри също бе затруднено, а живото излъчване – на практика невъзможно.

Сигналът за претоварването е дошъл от един от мобилните оператори, които са дошли да поставят допълнителни клетки от площада и техните експерти са били шокирани от данните, след като са пуснали своите тестове.

От „Да, България“ припомниха, че подобни сигнали е имало и при предишни два големи протеста на Ларгото и обявиха, че повече няма да толерират такива действия. Те настояха премиерът Росен Желязков да разпореди незабавно прекратяване на намесата, ако е по негова линия, и призоваха службите да обяснят какво точно се е случило. „Който не е толкова зависим от Пеевски, да стане и да реши този проблем“, заяви Мирчев от парламентарната трибуна.