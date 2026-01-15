Вместо охрана му назначете санитар

15.01.2026 | 17:53

Копейкин отново изтърва козите, явно в паника от изборите

Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави, които дори не са намекнали, че искат да се присъединяват към нас, а РСМ откровено ни мрази и ни нарича фашисти, а омразата към българите там се равнява само с желанието им да са първи във всичко и най-отгоре на всичко.

Изключително опасно е подобни изказвания да се правят от трибуната на Народното събрание, защото това вероятно ще предизвика дипломатически скандал и ответна реакция. Най-малкото по медиите в други държави ще веят мнението на Максудския като искане от лидер на парламентарна партия в България.

Мятането от мнение на мнение, като всички си противоречат, е много типично за Костадинов. От „искаме европейски заплати“, „най-накрая на еврото има надпис на български“, „Възраждане е най-проевропейската партия“, до излизане от ЕС и НАТО, ама не казва как. Дайте другари, да дадем, е положението.

Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.

Дивият популизъм вече помага само при интелектуално осакатения електорат, който намалява все повече. Дори глупаците се усетиха как ги лъже, докато трупа пари и имоти. И изказванията му стават все по-паникьосани, вредни и срамни.

Разбирам го донякъде, ако не е политиката, ще трябва да се върне във Варна и да се опита да работи нещо – състояние, в което не е бил дълги години, а дори когато е работил, е било само за няколко години, през останалото време го е играл партиец. Нещо като Станишев във възрожденски вариант.

Крайно време е да му се покаже, че българите не са идиоти, а България не е Максуда.

Елена Гунчева-Гривова