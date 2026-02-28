ВМРО ще подкрепи проекта на президента Радев на изборите на 19 април

Организационният съвет на ВМРО-БНД реши, че формацията ще подкрепи на предстоящите на 19 април 2026 г. извънредни парламентарни избори политическия проект на президента (2017-2026) Румен Радев, съобщиха от партията на Красимир Каракачанов.

„С оглед на изключителното напрежение и разделение в обществото, след загубени пет години в лутане между различни политически течения, след неуспешната „промяна“, която върна на първия ред на обществената сцена лица, които продават държавата си, за да спасят собствения си интерес, днес сме изправени пред съдбовен избор за Родината“, се казва в официалното съобщение на ВМРО-БНД.

Според формацията изборът е дали да продължи да управлява статуквото, което няколко пъти беше гонено от площадите с камъни, но което продължава да се възпроизвежда в съдебната, законодателната и изпълнителната власт или да бъде направен избор за демонтиране на порочния модел.

„Ето това според нас предлага новият политически проект на президента Румен Радев. В годините на своето президентство той имаше правилен подход по темата Македония и се позиционира като основен враг на сегашния олигархичен модел на управление. Ние от ВМРО – Българско национално движение винаги сме се стремели да намираме правилните решения за нашата Родина. Отказвали сме се от собственото си политическо его в името на държавата. Днес сме готови да направим същото“, пишат още от формацията на Караканов.