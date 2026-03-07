07.03.2026 | 17:10

ВМРО влиза в листите на Румен Радев

Партията ще участва активно в предизборната кампания

ВМРО ще подкрепи на предстоящите парламентарни избори проекта на Румен Радев „Прогресивна България“, съобщи зам.-председателят на партията доц. Милен Михов. „Организационният съвет на партията ни преди седмица с огромно мнозинство взе решение ВМРО да подкрепи Румен Радев. Представителите на Велико Търново гласуваха в подкрепа на това решение“, заяви той пред местното издание „Янтра ДНЕС“.

„С оглед на изключителното напрежение и разделение в обществото, след загубени пет години в лутане между различни политически течения, след неуспешната „промяна“, която върна на първия ред на обществената сцена лица, които продават държавата си, за да спасят собствения си интерес, днес сме изправени пред съдбовен избор за Родината.

Избор да продължи ли да управлява статуквото от хора, които вгледани в собствения си интерес, продаваха суверенитета и националните интереси на България, както и изконния български интерес в Македония и оставиха македонските българи на произвола на разбеснелите се сърбомански политици. Или избор за демонтиране на порочния модел. Ето това според нас предлага новият политически проект на президента Румен Радев. Ние от ВМРО винаги сме се стремели да намираме правилните решения за нашата Родина. Отказвали сме се от собственото си политическо его в името на държавата, днес сме готови да направим същото“, обявиха от движението.

Подкрепата включва активно участие в кампанията и включване на представители на ВМРО в листите на коалицията. Такива ще има и във великотърновската листа. „Причините са много, но основната и главна е необходимостта от кардинална промяна в управлението на страната. Кардинална промяна в политическите субекти, които в последните 5 г. се сглобяваха и разглобяваха, но водеха страната в задълбочаваща се политическа и социална криза. ВМРО взе решението да подкрепи проекта на г-н Радев с ясното съзнание, че е добре да се свият партийните знамена, но да се постигне решителен успех, който да постави началото на реални промени. ВМРО ще участва активно в предизборната кампания и ще направи всичко възможно резултатите от изборите да доведат до създаване на силно и отговорно правителство“, коментира доц. Милен Михов.