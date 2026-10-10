10.10.2026 | 17:07

Водолази търсят оръжието от убийството на Илиян Филипов в Марица

Претърсен е районът около Пловдивския панаир

МВР вкара водолази и полицаи във водите на Марица в самия център на Пловдив, за да претърсват за оръжието от екзекуцията. Екипите са забелязани в района под моста на Водната палата и в близост до Пешеходния мост. На място са били забелязани надуваема лодка и екип от около 7–8 водолази. Те са били придружени от няколко полицейски автомобила.

Особено интересна заради вече известния маршрут, по който според разследването се е движил обвиняемият Славчо Мегеров непосредствено след убийството.

Камери са проследили автомобил, свързан с него, от района на „Пещерско шосе“ към улица „Копривщица“, след което той се насочил към Марица, преминал през кръговото движение при Водната палата и покрай Пловдивския панаир.

Точно в тази зона сега се извършват действията.

Към момента МВР и прокуратурата не са обявили официално, че на дъното на реката със сигурност се търси пистолетът от убийството, затова тази връзка трябва да остане формулирана като вероятна версия, а не като потвърден факт.

Само два дни по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди публично, че най-важното липсващо веществено доказателство по делото все още не е открито. „Оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов, не е намерено“, заяви той. В същото време министърът обяви, че разследващите са събрали огромен обем доказателства, които според него насочват към обвиняемия.

До днес по случая вече са извършени седем претърсвания и изземвания в имоти и автомобили в София и Пловдив, проведен е следствен експеримент и са разпитани над 31 свидетели. МВР съобщи и за открити други оръжия, които свързва със Славчо Мегеров. Проверява се дали част от тях имат отношение към други престъпления.

Оръжието от убийството на Филипов обаче не е сред тях. Именно това превръща днешното претърсване на Марица в потенциално ключов момент. Ако бъде открит пистолет и балистичната експертиза го свърже със смъртоносния изстрел, разследващите ще получат едно от най-съществените веществени доказателства в делото.

53-годишният Илиян Филипов беше прострелян около 1 часа през нощта на 30 септември във фоайето на жилищна кооперация в Пловдив. Първоначално властите съобщиха, че убийството е извършено на паркинг, но по-късно прокуратурата уточни мястото – вътрешната част на сградата.

За престъплението е обвинен 51-годишният Славчо Мегеров. Пловдивският окръжен съд го остави под стража на 4 октомври, като прие, че към този етап съществува обосновано предположение за неговата съпричастност. Това не е присъда и Мегеров се счита з17невинен до окончателно решение на съда.

Пред съда стана ясно, че обвинението разполага основно с верига от косвени доказателства – записи от охранителни камери, свидетелски показания, иззети вещи, експертни справки и проследяване на движенията преди и след стрелбата. Пряк очевидец на самото убийство няма, а пистолетът досега не беше намерен.

Именно видеозаписите дават важен контекст на действията край Марица. Според изложеното в съдебната зала мъж, когото разследването свързва с Мегеров, е чакал в района на сградата преди пристигането на Филипов. В 1:03 часа Филипов влиза във входа, а секунди след него влиза и изчакващият мъж. Около минута по-късно същият човек напуска сградата и се отдалечава бързо.

След това камерите проследяват червен автомобил по „Пещерско шосе“, към „Копривщица“ и река Марица, през Водната палата и района на Панаира. По-късно е заснет човек, вече преоблечен, който изхвърля в контейнери дрехи и бели маратонки. Тази последователност е сред аргументите, на които съдът се позова при оставянето на обвиняемия в ареста.

Затова районът около реката не изглежда случаен. Ако разследващите работят по версия, че оръжието е било изхвърлено във водата по време на оттеглянето от мястото на престъплението, логично е претърсването да бъде концентрирано именно по маршрута, засечен от камерите.

Подобна операция обаче е изключително трудна. Речното течение, тинята, ограничената видимост и изминалите дни могат значително да усложнят намирането на сравнително малък метален предмет. Дори при локализирана зона търсенето може да изисква водолази, магнитометри или друга специализирана техника.

Намирането на пистолета би имало значение не само заради самото оръжие. Балистиците могат да сравнят следите по куршума и гилзата с цевта и ударно-спусковия механизъм, да установят вида и модела и евентуално да свържат оръжието с неговия произход или предишни престъпления.

Другият голям въпрос по делото е мотивът. Прокуратурата насочва разследването към неуредени финансови отношения между Филипов и Мегеров. В съдебната зала беше обсъждана и линия, свързана с нерегламентирани спортни залози – т.нар. „черно тото“. Тези обстоятелства тепърва трябва да бъдат доказани в рамките на наказателния процес.

От материалите по мярката става ясно още, че двамата са се познавали и са имали отношения преди убийството. Разследващите се опитват да възстановят финансовите им контакти, срещите им и евентуални конфликти в седмиците преди стрелбата.

Илиян Филипов беше една от разпознаваемите фигури в пловдивския бизнес. Той е свързан с транспортната и строителната компания ПИМК, а през август 2026 г. беше вписан и като председател на Съвета на директорите на ПФК „Ботев“ Пловдив. Убийството му предизвика огромен обществен и футболен отзвук.

На този фон липсата на оръжието остава една от най-видимите пробойни в доказателствената картина. Защитата на Мегеров вече използва именно този факт заедно с липсата на пряк очевидец, за да оспорва силата на обвинението.

Съдът обаче прие, че събраната до момента верига от косвени доказателства е достатъчно последователна, за да оправдае задържането под стража. Мегеров обжалва мярката, а Апелативният съд в Пловдив трябва да я разгледа на 13 октомври.

Така действията край Марица идват в решаващ момент – само дни преди следващото съдебно заседание. Ако действително става дума за издирване на пистолета и той бъде открит, разследването може да получи доказателство, което досега липсва. Ако претърсването не даде резултат, обвинението ще продължи да разчита основно на видеозаписите, свидетелите, експертизите и останалите косвени улики.