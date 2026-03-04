04.03.2026 | 11:52

Военният министър пусна съюзнически военни сили в България

Уведомлението е предадено на парламентарната комисия по отбрана

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана, съобщи председателят на парламента Рая Назарян в началото на днешното пленарно заседание,

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Вчера (03.03) Запрянов заяви по време на брифинг, че страната ни няма да се включи във военни операции, свързани с напрежението между Израел, САЩ и Ирак. Той каза, че българските военни структури остават фокусирани върху задълженията си в рамките на Алианса.

Запрянов изтъкна, че позицията на страната ни е в синхрон с официалната линия на Пакта, като припомни ясните гаранции на генералния секретар: „НАТО не участва в подобна операция.“

В настоящата ситуация на глобалната несигурност военният министър успокои обществото, че страната ни не е застрашена от директно нападение. Според него членството ни в Алианса не ни превръща в автоматична мишена, а точно обратното – осигурява надежден щит срещу външна агресия.