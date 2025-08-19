19.08.2025 | 10:53

Всички, които твърдят, че Русия е агресор, удължават войната в Украйна

Диалогът между САЩ и Русия ще продължи да работи за съответните им интереси, заобикаляйки ЕС като регионален фактор

След срещите вчера във Вашингтон се убеждавам, че най-лошият сценарий, за съжаление, не е за изключване.

Съвсем възможно е войната в Украйна да продължи, жертвите да се множат, Украйна да губи все повече територии, американците да продават оръжие на Украйна, европейците да плащат за тях, съсипвайки по пътя собствената си конкурентоспособност под натиска на скъпите енергоизточници и на все по-усложнената бюджетна ситуация в редица водещи европейски икономики.

На този фон диалогът между Вашингтон и Москва, който тръгна в Аляска, ще продължи да работи за съответните им интереси, заобикаляйки Европейския съюз като регионален фактор, чийто смисъл е да пълни американската хазна с 15% мита и с военни разходи, които достигат чудовищните 5% от БВП.

Истината за съжаление е следната: войната ще приключи тогава, когато си отидат всички онези, които обясняват случващото се в Украйна от 2022 г. с факта, че „Русия е агресор“. И с това се приключва всякакво разсъждение по темата. В този кюп са не само обикновени граждани, но и водещи журналисти, анализатори, общественици, депутати, министри и премиери – както в България, така и в останалата част на ЕС. Те пълнят медийното пространство с невежеството си ден и нощ, вече повече от три години и половина.

Малцина са тези, които разбират, че събитията в Украйна имат генезис, и той започва още по времето на Клинтън, продължава по времето на Буш-младши, минава през Обама и достига своя връх при Байдън. А който отказва да разбере какво се е случило в Киев през 2014 г., каква е била ролята на Виктория Нюланд, каква е била слабостта на Янукович в онзи момент и всички онези многобройни детайли, които имат огромно значение за развоя на събитията днес, само удължава войната с разсъжденията си. Всичките тези хора имат един общ знаменател – русофобията си.

Всички, които твърдят, че Русия е агресор, удължават войната. Те не помагат нито за международното право, нито за световния мир. А ако това е простимо за обикновените хора, които нямат призвание да правят международна политика, като повечето от нас тук, то е абсолютно престъпление, когато си държавен ръководител. Камо ли на ядрена държава, постоянен член на Съвета за сигурност към ООН!

За съжаление вчера се видя нещо, което отдавна подозирам: войната ще свърши, когато си отидат всички европейски лидери, които видяхте вчера на масата до Тръмп. А те ще си отидат единствено когато хората, изпратили ги там, осъзнаят, че войната в Украйна не е започнала през февруари 2022 г.

Слави Василев