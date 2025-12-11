Чуваме гласа на гражданите, трябва да кажат какво да е следващото управление, каза премиерът

11.12.2025 | 15:24

Ядосаният Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг. Да идва още днес

Той визира президента Румен Радев, който напира да създава своя партия

Печелившият е друг. Да идва още днес, каза лидерът на ДПС Делян Пеевски относно оставката на правителството. Той очевидно визира президента Румен Радев, който вече открито напира за участие в политическия живот на страната със своя партия. „Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да може да помагаме на хората, заради бюджета, който беше много социален. Казахме не на олигархията и намаляване на данъците. Това е нашето мнение – България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. Сега цялата отговорност е на коалицията Сорос – ПП-ДБ имам предвид", каза още Пеевски. Правителството на Росен Желязков подава оставка след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията и многохилядни протести в редица населени места в България и чужбина.