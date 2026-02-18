18.02.2026 | 14:14

Андрей Гюров праща „ловеца на джуджета“ срещу главния прокурор!

Андрей Янкулов имал морални аргументи да поиска освобождаване на кабинета на Борислав Сарафов

Колаж: БГНЕС

Номинираният за служебен премиер Андрей Гюров заяви след срещата си с президента Илияна Йотова, че е водил лично разговорите с всеки един предложен за министър.

Андрей Янкулов като служебен вицепремиер и министър на правосъдието

„С Янкулов даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея, като водил разследването на „Осемте джуджета“ има моралните и юридически аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор“, каза Гюров.

Ролята на Емил Дечев като вътрешният министър

„Той е наказателен съдия. Това което виждахме в предишните избори – някъде се къса нишката от това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да има присъди. Разчитаме, че Дечев ще свърже тези неща и хората ще знаят, че ще се носи отговорност. Важно беше вътрешният министър да не е обвързан с никоя партия“, обясни номинираният за служебен премиер.

Политически предложения ли са Адемов и Христанов

Андрей Гюров предложи Хасан Адемов за служебен министър на труда и социалната политика, а Иван Христанов за служебен министър на земеделието. По думите му и двамата са с изключителна експертиза в ресорите.

„Д-р Хасан Адемов е бил председател на социалната комисия в НС. Същото важи и за г-н Христанов, с който съм работил, участвал съм в срещи със земеделци и съм получавал много добра обратна връзка“, мотивира се Андрей Гюров.

Стоил Цицелков ще гарантира честни избори

Той ще заеме поста на служебен зам.-министър председател за честни избори. „Вярваме, че тези избори, за да бъдат честни и да осигурим спокойствие, е важна ангажираността на гражданите. Цицелков е човек, който дълго време е в гражданския съвет към ЦИК – познава изборния процес в детайли“, обясни избора си Гюров. По разследването „Петрохан“ той очаква истината да излезе наяве: „С президента сме на една страница по този въпрос – трябва да има пълна информация и да оставим професионалистите да си вършат работата“.

Вицепремиер по еврофондовете в кабинета Гюров ще бъде Мария Недина. Недина има опит в областта на еврофондовете като служител на МОСВ и началник на кабинета в министерството по времето на Юлиян Попов. Юлиян Попов отново застава начело на МОСВ в кабинета Гюров.

Трайчо Трайков – бивш министър на икономиката и енергетиката в първото правителство на Бойко Борисов, а сега кмет на столичния район „Средец“, става отново икономически министър. В политиката се завръща и Сергей Игнатов, който беше образователен министър при Борисов и ще заема същия пост и сега. Надежда Нейнски, бивш лидер на СДС, оглавява българската дипломация. Тя беше външен министър в кабинета „Костов“, евродепутат и посланик на България в Турция по време на кабинета „Борисов 2“.

Начело на регионалното министерство застава позната фигура с опит в МРРБ – Ангелина Бонева. Бонева бе назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в служебния кабинет на Гълъб Донев и остана на поста и при кабинета Денков. Била е директор “Проектна информация и финансиране” във Фонд на фондовете и регионален мениджър на Клъстера за аеро-космически технологии, изследвания и приложения.

Като военен министър остава Атанас Запрянов, който изпълняваше тази длъжност и в кабинетите на Росен Желязков и Димитър Главчев.

Избраният за финансов министър Георги Клисурски бе заместник на Асен Василев, когато той бе финансов министър в правителството на Николай Денков. През юни 2025 г. Клисурски обяви, че напуска партия „Продължаваме промяната“, а три месеца по-късно бе назначен за заместник-кмет на Столична община с ресор „Финанси и здравеопазване“.

Найден Тодоров за четвърти път ще бъде служебен министър на културата. Той заемаше поста и във втория кабинет на Гълъб Донев (2023 г.), и в двете служебни правителства на Димитър Главчев (2024). 51-годишният Тодоров е диригент и културен мениджър с дългогодишна кариера. От 2005 до 2017 г. е директор на Държавна опера – Русе, а от началото на 2017-а пое ръководството на Софийската филхармония.

Министърът по иновациите и растежа д-р Ирена Младенова е експерт по икономическа политика и университетски преподавател с дългогодишен опит в управлението на европейски програми и провеждането на икономически реформи. Тя е главен асистент в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където изследователската ѝ работа е насочена към стратегическото управление и организационната промяна.