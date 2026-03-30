30.03.2026 | 6:56

За първи път от векове: Израел попречи на латинския патриарх на Йерусалим да отслужи литургия за Цветница

Не е било злонамерен акт, а е било действие, мотивирано от съображения за сигурност, твърди

Израелската полиция попречи на латинския патриарх на Йерусалим, италианския кардинал Пиербатиста Пицабала, и свещеника от църквата „Гроб Господен“ да влязат в светото място, за да отслужат литургия за Цветница, „за първи път от векове“, съобщи Латинската патриаршия.

„И двамата бяха спрени по пътя, докато те пътуваха в лично качество (…) и бяха принудени да се върнат“, се казва в съвместно изявление на Латинската патриаршия на Йерусалим и Кустодията на Светата земя, пише „Фигаро“, позовавайки се на АФП. „В резултат на това, и за първи път от векове, църковните лидери бяха възпрепятствани да отслужат литургия в Цветница в църквата „Гроб Господен“, се добавя в изявлението. „Това възпрепятстване „създава сериозен прецедент и демонстрира липса на зачитане на чувствата на милиарди хора по света, които през тази седмица насочват поглед към Йерусалим“.

След като АФП се свърза с израелската полиция, тя не отговори веднага. От своя страна, италианският премиер Джорджия Мелони осъди нападението като „обида за вярващите“. Френският президент Еманюел Макрон изрази „пълната си подкрепа на латинския патриарх на Йерусалим и християните от Светата земя, на които не беше позволено да отслужат литургия в Цветница на Светия гроб“. Френският президент осъди решението на израелските власти в контекста на напрежението около Светите места.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви междувременно, че това, че израелската полиция е възпрепятствала достъпа на латинския патриарх Пиербатиста Пицабала до Църквата на Възкресение Христово в Йерусалим, не е било злонамерен акт, а е било действие, мотивирано от съображения за сигурност, предаде Франс прес. „Днес от особени съображения за сигурността полицията в Йерусалим възпрепятства латинския патриарх Пицабала да отслужи литургия в Църквата на Възкресение Христово. Нямаше абсолютно никаква злонамереност в това, а само загриженост да се гарантира сигурността“, написа офисът на Нетаняху в „Екс“.

„Но предвид това, че започна Страстната седмица за християните по света, израелските сили за сигурност разработиха план, за да позволят на религиозни отговорни представители да се молят в Църквата на Възкресение Христово в идните дни“, се казва в съобщението.

Заради войната в Иран Израел забрани от съображения за сигурност големите събирания на хора на обществени места. Сега на обществени места могат да се струпват само до 50 души.

В началото на офанзивата, започната със Съединените щати срещу Иран на 28 февруари, израелските власти забраниха големи събирания, включително в синагоги, църкви и джамии, ограничавайки публичните събирания до около 50 души. На Палмова неделя (Цветница), която открива Страстната седмица, се възпоменава последното влизане на Иисус Христос в Йерусалим, където е посрещнат триумфално от ликуваща тълпа няколко дни преди разпятието и възкресението си на Великден, посочва „Фигаро“.

Латинската патриаршия също обяви отмяната на традиционното шествие на Цветница, което обикновено тръгва от Елеонската планина за Йерусалим и привлича хиляди вярващи всяка година. „Главите на църквите действаха отговорно и от началото на войната спазваха всички наложени ограничения“, заяви Патриаршията. „Предотвратяването на влизането на кардинала и свещеника, които поемат най-висшата църковна отговорност за Католическата църква и Светите места, представлява явно безразсъдна и крайно непропорционална мярка“, се казва в изявлението.

Според оценки от 2023 г. на Латинската патриаршия в Йерусалим, християните са представлявали повече от 18% от населението на Светата земя (регион, който включва Йордания в допълнение към Израел и окупираните палестински територии) по време на създаването на Държавата Израел през 1948 г., но сега те са по-малко от 2%, предимно православни.