12.01.2026 | 10:19

За първи път: Подкрепата за ГЕРБ падна под 20%

С 84% недоверие Делян Пеевски е "шампион" сред партийните лидери

За първи път подкрепата за ГЕРБ-СДС се срива под 20 процента. Това показва ново проучване на „Маркет линкс“, представено по бТВ. С 84% недоверие Делян Пеевски държи черния рекорд сред политическите лидери.

ИТН остава извън парламента, ако изборите бяха сега, а БСП-ОЛ е „на косъм“. За ПП-ДБ биха гласували 14.25%. ДПС-Ново начало и „Възраждане“ са с почти равни позиции и под 10%, сочи още изследването на нагласите.

„Недоверието на избирателите към партиите, които бяха в управляващата коалиция, е рекордно“, коментира Добромир Живков от „Маркет линкс“.

27.8% от българите не са решили за кого да гласуват, 10.4% от анкетираните казват, че няма да отидат до урните, а 6% са заявили, че не подкрепят нито една формация.

Голям процент от тези хора вероятно очакват появата на нова политическа сила, обясни Живков.

На следващите избори със сигурност ще има по-голяма активност. Колко по-голяма, ще зависи от това дали ще бъде променен изборният кодекс и как, смята социологът. Той припомни, че мнозинството от българите предпочита машинния вот, защото е „застраховка“ срещу злоупотребите при хартиения вариант. Ако бъде възстановено истинското машинно гласуване, това ще повиши доверието към изборите, поясни Добромир Живков.

Според изследването 70% от българите не одобряват посоката, в която се развива страната, като водещи причини са усещането за несправедливост, съмненията за непрозрачно разпределение на публични средства и корупция.

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“. Проведено е сред 1008 лица над 18 г. в страната в периода 18 – 29 декември 2025 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.