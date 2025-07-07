07.07.2025 | 13:32

Задържаха количества фентанил за масова смърт в България

Светльо Ловешкия снабдявал с фентанил цялата страна преди ГДБОП да го хване

2 килограма от смъртоносния фентанил, готов за разпространение, задържаха полицаите в Търговище и Монтана. Толкова голямо количество за първи път се хваща у нас. Това се разбра по време на брифинг на зам.главния прокурор Ваня Стефанова и на директор на ГДБОП главен комисар Боян Раев

Раев обяви, че на 24 юни в Търговище е задържано лице, по което се работи над година. В него са намерени 1,040 кг фентанил, разреден и готов за улична употреба. Задържаният в Търговище е над средното ниво в схемата за разпространение, то е снабдявало Варна и Черноморието, каза гл. комисар Раев, цитиран от БНТ.

Арестуваният е Светльо Ловешкия, на 44 години. Макар и родом от Ловеч, той живее в Перник. Мъжът е най-големият играч при разпространението на фентанил у нас. Запознати го описват като главата на мрежата. С ареста му на практика се слага край а разпространението на опасната дрога. Светло и дилърите му пласирали основно в махалите, пробвали да продават фентанила и като чист хероин.

Също в края на юни в Монтана е задържан друг човек с над килограм фентанил. Все още се работи по посока дали има връзка между двата случая. На наркопазара у нас вече се появява фентанил. Работим и със службата за противодействие на наркотици в САЩ и черпим опит с тях, каза Раев.

„Двете количества, както казахме, са изключително големи. До момента ГДБОП не е задържал такова количество. Фентанилът е разреден за улична употреба. Един килограм фентанил може да убие над 500 000 души.“, заяви Раев.

На брифинга беше и старши комисар Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП. Той обяви, че „веществото е изключително опасно. Разпространява се и се промотира от наркоразпространителите, като заместник на хероина, но по-евтин и по-мощен.“

„Задържаните количества в тези два случая показват, че този проблем, който до момента бяхме чували само от различни точки на света трайно се намира и у нас. Тъй като той засяга най-вече нашите деца. За това бих казала пазете себе си, пазете и децата.“, заяви от своя страна прокурор Ваня Стефанова.

За да се противодейства на разпространението на фентанила, до всички областни дирекции на МВР ще бъдат изпратени указания. Най-важното от тях е към служителите на МВР – да се работи с ръкавици, да не вдишва веществото, а иззетият наркотик да бъде запечатан, за да не се разпилее.

Друго важно указание е да се прави експертна справка на намереното вещество. Не всички лаборатории у нас в момента имат тази възможност, като следва и назначаване на физико-химична експертиза. Тя ще показва процентното съдържание на фентанил и дали има примеси.

Обикновено фентанилът се разрежда с парацетмол и кофеин.

В ГДБОП има звено, което работи само в борбата с разпространение на фентанил. Боян Раев каза още, че има два антидота срещу фентанила. Единият е като назален спрей. Другият е инжекционен препарат, но трябва да се постави в конкретен прозорец от време. От двата вида антидот ще бъдат предоставени и на България.