09.11.2026 | 16:00

Закриват Военния телевизионен канал от 1 януари

Мотивът е икономия на средства

Военният телевизионен канал (ВТК) е пред закриване.

Проект на постановление на Министерството на отбраната, качен за обществено обсъждане, предвижда структурни промени, при които Информационният център на ведомството преминава към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“. В новия устройствен правилник обаче ВТК изобщо не фигурира, което на практика означава неговото закриване, предаде БГНЕС.

Мотивът за промяната е икономия на средства, съобщават източници на OFFNews от медията. Те обаче поставят под съмнение дали мярката действително ще доведе до съществени икономии. На журналистите вече е било съобщено, че телевизията ще спре да излъчва от 1 януари 2027 г.

Срещу планираното закриване се обявиха утвърдени журналисти и браншови организации. Съюзът на българските журналисти (СБЖ) и Обединението на свободните журналисти в България излязоха с официални позиции, в които настояват решението да бъде спряно. Според тях подобна стъпка ще нанесе сериозен удар върху съхраняването на военната памет и информираността на обществото.

Промените предвиждат и съкращаване на 22 щатни бройки – от 445 на 423 в новата структура. Неясна остава съдбата на десетките служители на ВТК – оператори, режисьори, репортери, водещи и продуценти, които са изправени пред опасността да загубят работата си.

ВТК стартира на 7 януари 2003 г., като първоначално излъчва от Шумен с продължителност от 4 часа дневно и стартира с амбициозните 27 собствени предавания. От 1 март 2004 г. телевизията се премести в София и премина към 24-часов режим на излъчване.

През изминалите две десетилетия телевизията изгражда внушителен документален архив. ВТК е създател на десетки документални филми, посветени на българската държавност, история и воинската традиция. Продукцията на телевизията е високо оценена и извън границите на страната – над 20 техни филма са получили престижни награди на международни фестивали, а голяма част от тях са превеждани на английски език за международно представяне.