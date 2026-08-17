Запалиха колата на сина на Венци Мицов

Колата на сина на музиканта и бивш общински съветник Венцислав Мицов е била подпалена тази нощ в столичния кв. „Младост 4“, съобщи самият той във „Фейсбук“.
Мицов публикува и снимки с щетите по автомобила, който синът му си купил втора употреба за 3500 лв. и не сключил застраховка „Каско“. Преди да бъде опожарена, колата тъкмо бил преминала частичен ремонт.
Палежът е извършен рано сутринта в понеделник, още преди разсъмване, когато извършителите запалили разхвърляни кашони в съседство с джипа и контейнер за боклук.
Предстои да се изяснява дали хулиганството е било безцелно или са целели да нанесат щети точно по автомобилите на семейството. Полицията разследва случая и изяснява мотивите за деянието.
„Тази сутрин в 5.00 някакви весели хора са минали оттам, видели са разхвърляни кашони до кофата за боклук. И какво правите вие, когато видите кашони? Много ясно, че моментално ги палите. В резултат – идва пожарна (при това много бързо, евала на пожарникарите). Идва и полиция“, уточнява Мицов. Полицаите са казали на сина му Лазар Мицов: „Цяла нощ обикаляме района, минахме буквално преди 15 минути покрай вашия блок и нямаше никой, всичко беше спокойно
„Сега следва преценка на щетите. Ако колата има оправия – ще я оправяме. Но не съм оптимист. А и кой прави пълно каско на кола, струваща 3000 лв …“, пише още в поста си Венци Мицов.
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