17.08.2026 | 12:31

Запалиха колата на сина на Венци Мицов

Музикантът и бивш общински съветник се оплака сам във Фейсбук

Колата на сина на музиканта и бивш общински съветник Венцислав Мицов е била подпалена тази нощ в столичния кв. „Младост 4“, съобщи самият той във „Фейсбук“.

Мицов публикува и снимки с щетите по автомобила, който синът му си купил втора употреба за 3500 лв. и не сключил застраховка „Каско“. Преди да бъде опожарена, колата тъкмо бил преминала частичен ремонт.

Палежът е извършен рано сутринта в понеделник, още преди разсъмване, когато извършителите запалили разхвърляни кашони в съседство с джипа и контейнер за боклук.

Предстои да се изяснява дали хулиганството е било безцелно или са целели да нанесат щети точно по автомобилите на семейството. Полицията разследва случая и изяснява мотивите за деянието.

„Тази сутрин в 5.00 някакви весели хора са минали оттам, видели са разхвърляни кашони до кофата за боклук. И какво правите вие, когато видите кашони? Много ясно, че моментално ги палите. В резултат – идва пожарна (при това много бързо, евала на пожарникарите). Идва и полиция“, уточнява Мицов. Полицаите са казали на сина му Лазар Мицов: „Цяла нощ обикаляме района, минахме буквално преди 15 минути покрай вашия блок и нямаше никой, всичко беше спокойно

„Сега следва преценка на щетите. Ако колата има оправия – ще я оправяме. Но не съм оптимист. А и кой прави пълно каско на кола, струваща 3000 лв …“, пише още в поста си Венци Мицов.