25.03.2026 | 12:02

Започват масови проверки в АПИ за корупция в пътното строителство

Ако има престъпление, МВР да разследва бързо, безкомпромисно и докрай, призова служебният премиер Андрей Гюров

Служебният премиер Андрей Гюров поиска спешни проверки за евентуални нарушения и престъпления, свързани със строителството и поддръжката на пътищата.

В откритата за медиите част от редовното заседание на правителството тази сутрин той обясни, че се запознал с поредната статистика, „според която България оглавява още една негативна класация в Европейския съюз, а именно по брой жертви при катастрофи“.

„Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това не е кражба на пари, а е наистина кражба на животи. И аз очаквам регионалният министър тук да докладва какво става с проверката в Пътната агенция. Искам да стане ясно на мен, но и на всички български граждани как така парите, които бяха предвидени за ремонт и поддръжка на пътищата за четири години, бяха изхарчени за една година. И как така все още има протести в цялата страна относно лошото състояние на пътищата – дупки и коловози, при положение че парите са използвани. Дори „Пътна помощ“ протестира заради това, че в АПИ се краде, а не се ремонтира“, каза Гюров.

Той припомни на министрите, че служебното правителство заварило „една огромна поръчка от половин милиард евро за мантинели – буквално от последните часове преди смяната на властта“.

„И въпросът е: ако толкова години се наливат такива средства в ремонти и поддръжка, защо все още караме по пътища с коловози, с дупки, с изтрита маркировка, с криви мантинели и с реална опасност за живота си. А за нас най-важното в момента е какво правим, когато свърши зимният сезон – как ремонтираме, как поддържаме, почистваме, когато парите ги няма? Как реагираме при извънредни ситуации, когато средствата са изхарчени, а пътищата остават опасни? Затова много апелирам да имаме ясна информация и специално МВР – ако има извършено престъпление, да разследва бързо, безкомпромисно и докрай, за да можем всички да разберем какво се случва в тази агенция“, добави служебният премиер.