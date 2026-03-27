27.03.2026 | 15:09

Защитата на Андрей Гюров: БНБ прави опит да прекрати делото във ВАС

Вижте какви са аргументите им след становището на Съда на ЕС.

Управителният съвет на БНБ прави опит да прекрати делото на Андрей Гюров във Върховния административен съд (ВАС), за да попречи на окончателно решение на Съда на ЕС. Това заявиха от защитата на отстранения подуправител на централната банка.

Позицията идва ден след публикуваното становище на генералния адвокат на Съда на ЕС и малко повече от месец след като Гюров беше посочен за служебен премиер.

Според защитата твърденията, че генералният адвокат е потвърдил правото на България да отстрани Гюров, са манипулация. Те посочиха, че заключението не е задължително и подчертава нуждата УС на БНБ да направи самостоятелна преценка за наличие на сериозно нарушение, а не автоматично да изпълнява решението на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Европейското право не забранява членове на ръководството на национални банки да притежават дялове в търговски дружества, допълниха от защитата. Те отбелязаха, че Гюров е извършил всички нужни действия, за да напусне двете юридически лица с нестопанска цел преди встъпването си в длъжност.

БНБ отстрани Гюров през юли 2024 г. въз основа на установената несъвместимост. Тогава той определи акта като политически мотивиран. Впоследствие Административният съд София-град обяви решението на антикорупционната комисия за нищожно на първа инстанция.

Защитата посочи, че настоящите действия на ръководството на банката целят да лишат Гюров от възможност за справедливо решаване на спора за неговото освобождаване. Предстои ВАС да се произнесе по случая.