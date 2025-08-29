29.08.2025 | 23:33

Защо наглият фармацевтичен олигарх Тихомир Каменов не иска да плати за смъртта на Сияна?

От „ДаллБогг“ са прибрали над 500 млн. лв. от застраховки за 2024 г., парите се пренасочват към Швейцария

Мизерното обезщетение от 300 000 лева, на което босът „ДаллБогг“ Тихомир Каменов оцени живота на 12-годишната Сияна, загинала в катастрофа край плевенското село Телиш тази пролет, повдигна наболелия въпрос за практиката на застрахователното дружество системно да не изплаща задълженията си към застраховани лица и повя вълна от съмнения, че стотиците милиони левове от приходи, постъпващи ежегодно в „ДаллБогг“, се пренасочват към частни банкови сметки в Швейцария и служат за финансиране на други бизнес проекти на милиардера Тихомир Каменов.

Пет месеца след смъртта на малката Сияна от застрахователното дружество „ДаллБогг“ отказаха да уважат претенциите на нейната баба и дядо за финансово обезщетение макар възрастните хора да видяха с очите си мъчителната гибел на внучката си, пометена от тир.

От „ДаллБогг“ изплатиха обезщетение от само 300 000 лева на бащата и майката на Сияна – Николай и Петя, отказвайки да признаят като пострадали и останалите почернени роднини на 12-годишното момиче. На дядото на Сияна – пенсионирания пожарникар Георги Ламбрев, са изплатени 53 733,97 лв. за травмите му – счупен череп, мозъчна травма, липсващи стави и кости, загубена памет и цял месец, прекаран в кома.

Обезщетението, което Николай Попов и семейството му очакваха от застраховката на тираджията Георги Александров, отнел живота на Сияна, беше в размер на около 1,2 милиона лева. Още преди месец бащата на Сияна публично обеща, че ще дари парите от обезщетението на деца в неравностойно положение.

„Тези пари няма да ни направят щастливи, няма и да върнат детето ни, но могат да направят някой друг щастлив – някой, който се бори за живота си, някой, за когото възстановеното здраве е най-голямата мечта. Цялата сума, получена от застраховката, ще бъде дарена на деца в неравностойно положение, които имат нужда от лечение, подкрепа и надежда“, обяви неотдавна Николай Попов.

Преди дни обаче се оказа, че от „ДаллБог“ са намалили 4 пъти обезщетението за смъртта на Сияна. Неофициално се твърди, че от застрахователното дружество, собственост на фармацевтичен олигарх №1 в България Тихомир Каменов, са взели решението да орежат чувствително парите от обезщетението за 12-годишната Сияна заради избухналия скандал в частната болница „Сърце и мозък“.

След смъртта на Сияна се оказа, че мародери са откраднали обицата от трупа й, като гнусното посегателство се случило в моргата на болницата „Сърце и мозък“ в Плевен, която също е собственост на Тихомир Каменов. Разследването за кражбата на обиците все още не е приключило, но стотици близки на пациенти, починали в частните болници на Тихомир Каменов, също направиха признания за масовата практика санитари да обират мъртъвци в „Сърце и мозък“.

Твърди се, че милиардерът Каменов, който е собственик и на фармацевтичния гигант „Чайка фарма“, и на още куп дружества под шапката на бизнес империята „Търговска лига“, лично е разпоредил на подчинените си в „ДаллБогг“ обезщетението за смъртта на Сияна да бъде орязано заради „голямата уста на баща й Николай“.

Всъщност почерненият родител никога не е твърдял, че трупът на Сияна е бил обран от лекарите от „Сърце и мозък“, но неговото разкритие за изчезналите обици на детето му отприщи вълна от спомени на близки на пациенти, издъхнали в частните болници на Тихомир Каменов и ограбени впоследствие от санитари на клиниките.

Що се отнася до застрахователното дружество „ДаллБог“, то само за отминалата 2024 г. приходите му надхвърлят 500 милиона лева, а пазарният дял на компанията в сектора „Гражданска отговорност“ е 13,5%.

Застрахователни брокери обаче имат друго обяснение за отказа на милиардера Тихомир Каменов и висшите мениджъри на „ДаллБогг“ да изплатят реалното обезщетение на семейството на Сияна за смъртта й и то е свързано с масовата практика на дружеството да не изпълнява задълженията си към застраховани лица.

„В случая със Сияна не става въпрос за лично отмъщение на Тихомир Каменов към нейния баща Николай, а за трайно наложена и утвърдена вътрешна система в „ДаллБогг“ да се бавят или пък изобщо да не се изплащат обезщетения на застраховани лица. Ако родителите на Сияна бяха получили обезщетение в пълен размер от 1,2 милиона лева, то това щеше да даде основание на други пострадали да съдят компанията за справедливи обезщетения.

Тихомир Каменов прибира всяка година стотици милиони от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, но отказва да плаща по подобие на Алексей Петров и свързаната с него „Лев Инс“, която, докато той беше жив, масово не изпълняваше задълженията си по изплащане на застрахователни полици. И тогава, и сега институциите си затварят очите пред безобразията в застрахователния сектор“, категоричен е брокер на застраховки.

Преди по-малко от 2 месеца – на 1 юли, Комисията за финансов надзор забрани на застрахователната компания „ДаллБогг: Живот и здраве“ да сключва нови застраховки „Гражданска отговорност“ заради системни нарушения на дружеството на Тихомир Каменов. Засега забраната е само временна и за срок от 3 месеца и изтича на 1 ноември. Много вероятно е обаче тя да бъде удължена.

Взетото решение от Комисията за финансов надзор дойде след сигнал от румънския застрахователен регулатор за неплащане на застраховки по „Гражданска отговорност“ от страна на дружеството „ДаллБогг“. Оказа се, че компанията на олигарха Тихомир Каменов има забрана да оперира и в Полша. От „ДаллБогг“ обаче видяха „пъклен заговор“ на двама директори в българския надзор – Кристина Петкова и Кирил Пангелов, които бяха наречени „любовници конспиратори“ и „заговорници“. Кристина Петкова е директор на Дирекция „Застрахователен надзор“, а Кирил Пангелов е шеф на Дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“.

От черен пиар и активиране на тролове, които да го клеветят във фейсбук, се оплака и бащата на Сияна – Николай Попов, който заподозря, че атаките срещу него са организирани и платени от хора от обкръжението на Тихомир Каменов. Засега остава загадка дали Комисията по финансов надзор ще се огъне на натиска на „ДаллБогг“ и ще разреши на застрахователното дружество на Тихомир Каменов да трупа стотици милиони и да не плаща но пострадалите застраховани лица…

Източник: Уикенд