18.08.2025 | 15:14

Защо НСО и барети охраняват депутата Пеевски?

Кой изфабрикува фалшив сигнал уж от западните служби, за да се използва като повод Пеевски да си има отново НСО?, чуди се Ивайло Мирчев

Депутатът от ПП-ДБ и лидер на „Да, България“ Ивайло Мирчев пусна нарочен пост, в който коментира скандала с охраната на депутата Делян Пеевски.

„Един депутат в България ползва най-високото ниво на охрана от НСО – с най-висок клас брониран автомобил (Mercedes S680 Guard, от които има само три у нас и струващ 1 млн. лв.), жандармерия и барети. Охраната на Пеевски от НСО вече е тема на президента Радев“.

Според Мирчев, по-важният въпрос е как Пеевски се урежда да бъде пазен от НСО, тъй като НСО-то му бе свалено през 2020 г. след Росенец. „За да се случи това е изфабрикуван сигнал уж от западни партньорски служби до ДАНС. От този „сигнал“ става ясно, че отряд на руското ГРУ (военното разузнаване) е проникнал в България с цел покушение на партийни лидери, подпомагащи Украйна във войната с Русия. Това дава повод да се събере съответната комисия и Пеевски тихомълком да си върне закрилата от НСО. В допълнение в охраната му се включва жандармерията и СОБТ (отрядът на баретите)“, пише депутатът от ПП-ДБ.

Според Мирчев, трябва да се отговори на следните въпроси:

1. Кой и как реши да върне НСО охраната на Пеевски?

2. Кой изфабрикува фалшив сигнал уж от западните служби, за да се използва като повод Пеевски да си има отново НСО?

3. Каква е ролята на ДАНС в този процес?

4. Дори да предположим, че сигналът е бил с някаква степен на автентичност, каква е причината над 2 г. по-късно Пеевски все още да използва НСО и жандармерия, а доскоро и баретите?

5. Има ли вътрешно разследване в службите по сигнала за руското ГРУ и степента му на автентичност?

6. Защо е възможно един човек да използва националната сигурност за личен щит, докато институциите се превръщат в инструмент за неговата власт?

Преди няколко месеца ПП-ДБ пак питаха НСО и Румен Радев защо Делян Пеевски се пази от два суперавтомобила на службата за охрана. Тогава от НСО обаче се скриха зад това, че документите, по които се пазят лица от НСО, били с гриф за секретност и не отговориха на въпросите. Не отговори и Румен Радев, под чиято шапка по закон е службата за охрана.

„През последните дни забелязахме, че докато г-н Делян Пеевски се движи с частен автомобил, той е придружаван и от два автомобила на НСО. Следва да отбележим, че единият от автомобилите, предоставен за ескорт – Mercedes S680 Guard, е един от трите най-скъпи автомобила в автопарка на НСО. Извън сградата на Народното събрание втори автомобил на НСО, високопроходим автомобил Toyota, също се ползва за ескорт по улиците на София. В обобщение НСО е предоставил два автомобила от своя автопарк за придружаване на частния автомобил на г-н Делян Пеевски. Считаме, че това е в разрез с правилата, установени от НСО за охранявани лица“, се казваше в писмото на ПП-ДБ. От коалицията питаха какви са основанията за предоставянето на автомобилите на НСО на Делян Пеевски.