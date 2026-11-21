21.11.2026 | 10:28

Защо правителството няма да падне скоро

Наблюдава се един абсурден революционен ентусиазъм в демократичната общност, сякаш още малко и ще падне кабинетът на Румен Радев

Наблюдава се един революционен ентусиазъм в демократичната общност, сякаш още малко и ще падне правителството на Румен Радев. Бензинът скъп, цени високи, глобяват „Кауфланд“, не искат да дават пари за Украйна, ще ни изкарат от НАТО и ЕС, меки са към Владимир Путин и др. гафове. Два-три протеста, една зима и – напролет избори.

Само че мнозинството българи не ги разбират така нещата. Цените на бензина не ги стряскат – потреблението не е намаляло, а се е увеличило в литри. Глобата за „Кауфланд“ я приемат като справедлива, спирането на парите за Украйна – също. За излизане от НАТО въобще не е ставало дума, Радев тия дни декларира, че искането на Путин НАТО да се оттегли от Източна Европа е изключено. За ЕС никой не поставя под въпрос, колкото и някои да се плашат. Всъщност част от опозицията така разбира политическата си дейност – да обясняват какви комунисти са „Прогресивна България“, а само те са единствените демократи проевропейци.

Гафове правителството прави, но ако сравним, не са повече от първия мандат на Борисов – калинки, далавери, подслушване, показни арести и акции, без някой да е осъден после. Даже бюджетът „малка пица“ на Дянков, който направи някакви нечувани еквилибристики, преизчисли и прехвърли дефицит в предишната година, взе парите от Здравната каса, щеше да закрива Института по метеорология, че времето го казвали по Си Ен Ен, щеше да закрива дори целия БАН, и др. Сегашният Гълъб не изглежда да е по-голямо недоразумение от него, с все кариерата си на военен.

Нито пък сега има такава цензура и превземане на медии като при Борисов. Водещи и шефове на телевизии го обслужваха (някои все още). При неговото управление България стигна до 112-о място по свобода на словото в индекса на Репортери без граници, последна в ЕС, по-назад от африкански и азиатски държави.

Но да предположим, че напролет отиваме на избори

Кой колко ще вземе на следващи избори след година?

Прогресистите отново ще са първа политическа сила, освен ако не стане някой голям катаклизъм. Второто място е най-вероятно отново да е за Бойко Борисов. Чак след това ще дойде ПП, може и самостоятелно да се яви на избори, и накрая ДБ.

Какви шансове има за промяна?

Така се очертават две сглобки – една на прогресистите – с когото успеят да се споразумеят, друга на Борисов и прочее насипни кауфландци.

Бойко Борисов и ДБ със сигурност ще се сглобят, вече са го правили неведнъж. През 2014 на изборите 5 партии направиха Реформаторски блок – ДСБ, ДБГ, СДС, земеделци и още някакви. Със своите 23 депутати и още 11 от АБВ направиха втория кабинет на Борисов (97 депутати) и му развързаха ръцете. Лъгаха напоително преди изборите – „никога Борисов!“ След изборите дори си признаха, че нарочно са лъгали. Сега вече дори няма да лъжат – откровено си харесват повече Борисов пред Радев и работят да се прегърнат с Банкята.

Прегръдката на Борисов предизвика навремето създаването на „Да, България“, която приласканите от Борисов веднага обвиниха, че хем цепи дясното, хем са леви. И това завърши с обединение в ДБ. Така се затвърдиха като пета-шеста политическа сила на четирикратни избори, докато не направиха коалиция с ПП.

Въпросът е, че на бъдещи избори

ДБ и Борисов няма да съберат мнозинство

И с ПП включително не могат да съберат. А и ПП се дърпат, вече опарени. Но демократичната общност се изправя пред неизбежното – да прави сглобка с Борисов. И вече се вижда по градусите в социалните мрежи, че няма да е с голямо нежелание.

За да получат мнозинство тези прогресивни сили пред прогресистите, Радев трябва да си изкара пълния мандат, за да се разочароват достатъчно от него. Същевременно някой опозиционен лидер и партия да спечели силно доверие. Сега спадналият рейтинг на Радев е два до пет пъти по-висок от този на опозиционните лидери.

Основен елемент на демокрацията не са само свободните избори, а и мандатност. У нас свикнаха на избори през година и дори на по-често. Не проумяха, че избори начесто нищо не променят. И Борисов извъртя такъв номер – след споразумение за ротационно управление, той се изметна и отиде на избори с илюзията, че пак ще спечели, ще си купи партии и ще подкара джипката в новините.

Накрая на избирателите им писна и на осмия път дадоха голямо мнозинство на Радев. Не на ДБ, не на Борисов, не на ПП, нито на „Възраждане“. И това положение не може да се промени за година. Който се надява, че може да стане бързо, се лъже.

Впрочем, ако Русия потопи и два-три български кораба, провали курортите по морето с падащи по нашите плажове дронове (за следващата година е сигурно), правителството може и да падне.

Само че избирателите пак няма да искат България да се конфронтира директно с Русия, да не се стигне до война, и на избори ще се получи описаното по-горе.

„Снишаваме се докато отмине бурята“, каза Живков навремето. Български девиз, народът го мисли, Радев го казва.

Иван Бакалов