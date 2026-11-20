20.11.2026 | 8:39

„Момче на Цацаров“. Кой ще стане главен прокурор

Татяна Дончева за кадрите на Радев, кръга "Банкя", "момчето" на Цацаров, ГЕРБ и мутрите на прехода

„Бойко Борисов и Пеевски продължават да контролират ъндърграунда. И вие, ако искате да се справите с тях, ще трябва да знаете, че отивате на война“. Това каза в интервю за Дневен ред лидерът на „Движение 21“ и адвокат Татяна Дончева. Тя коментира кръговете за влияние и назначенията в съдебната и изпълнителната власт дни преди гласуването в парламента за избор на нови членове на ВСС. Дончева предупреди, че липсата на общо предложение за парламентарната квота поставя под въпрос събирането на необходимите 161 гласа.

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Преговорите за ВСС и ролята на Сотир Цацаров

„Смятам, че няма нормални преговори“, каза Татяна Дончева по повод предстоящия избор на парламентарна квота във Висшия съдебен съвет.Според нея съществува интерес досегашният състав на парламентарната квота да бъде запазен. Дончева свърза тази възможност със слуховете за влиянето на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, за когото твърди, че консултира управляващите при попълването на съвета.

По думите й действителните преговори се водят от Цацаров и министъра на правосъдието Николай Найденов, а не от публично посочените участници в политическите разговори. Дончева допусна и възможността „Прогресивна България“ да участва в договарянето, без това да бъде публично обявено. Според нея формацията няма да иска открито да се представя като преговаряща с ГЕРБ и ДПС, но е възможно част от гласовете да дойдат именно оттам.

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„Винаги са се борили лобита за влияние във всеки Висш съдебен съвет“, каза Дончева.

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Дончева прогнозира, че за главен прокурор ще бъде избран настоящият министър на правосъдието Николай Найденов. „Той е момче на Цацаров, отгледано в КПКОНПИ“, каза Дончева. На въпросите за влиянието на бившия изпълняващ функцията главен прокурор Борислав Сарафов Дончева каза, че според нея той вече няма определящо значение за бъдещото развитие на събитията. По думите й „Сарафов е без значение“.

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Радев и бизнес мрежите

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„Бизнесът се приориентира към Румен Радев и това беше ясно още преди парламентарните избори и благодарение на тази бизнес мрежа, те успяха да съберат такова сериозно мнозинство“, каза Татяна Дончева. По думите й това не означава загуба на влияние за Борисов и Пеевски. „Бойко Борисов и Пеевски продължават да контролират ъндърграунда. И вие, ако искате да се справите с тях, ще трябва да знаете, че отивате на война“, казаа тя. Дончева описа управлението на ГЕРБ като система, в която бизнес интереси и партийни кадри са изграждали обща мрежа в продължение на години.

Според нея политическата промяна не е засегнала влиянието на хората, произлезли от силовите групировки през ранния преход. Дончева посочи Алексей Петров и Слави Бинев като примери за хора, които според нея произлизат от тази среда. По думите й кръгът „Банкя“ около Чавдар Чернев продължава да съществува и да разполага с ресурси.

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Новите назначения

Според нея сериозен проблем за новата власт е кадровата политика. „Просто не могат тия хора. Не могат“, каза Дончева. Като пример тя посочи законопроекта, свързан с личните асистенти. Според нея седем депутати от „Прогресивна България“ са внесли предложение, което не са успели да обяснят и защитят публично. След възникналото недоволство представители на правителството са започнали да говорят за оттеглянето му, въпреки че Министерският съвет не е бил вносител.

Дончева определи случая като пример за липсата на координация между парламентарната група и министрите. Според нея кръгове, свързани с военното разузнаване, имат претенции да участват в управлението и са по-близки до настоящата власт. „Това, което виждам да прави за сегашните управляващи, не ме изпълва с оптимизъм“, каза Дончева.

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По думите й дисциплината не е достатъчно качество за успешно управление и подборът на кадри трябва да отчита професионалните способности. Дончева каза, че, „ако допуснем комплекса на военщината да надделее, това означава сигурна катастрофа в недалечно бъдеще“.