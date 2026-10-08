08.10.2026 | 14:43

Заснеха колата на Мегеров и джипа със заглушител пред ресторант Келари, свързван с Ами и Таки

Кадрите отново поставят във фокуса името на Мегеров и предполагаемите му връзки с обкръжението на Таки. В публичното пространство вече се появиха твърдения, че Мегеров може да бъде обвинен за убийството на Илиян Филипов

Ново видео, публикувано в TikTok, привлича внимание към паркинга пред ресторант „Келари“, където са заснети два автомобила, станали широко известни покрай публични публикации и криминални истории — джипът, в който беше намерен заглушител от МВР, и Audi, свързвано в публичното пространство със заподозрения за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров. Ресторант „Келари“ в Драгалевци попадна във фокуса на медиите заради няколко обстоятелства. През 2023 г. районът беше свързан с издирването на Петьо Петров – Пепи Еврото, който според публикации е успял да се измъкне от полицейска акция. По-късно името на комплекса около заведението започна да се появява и във връзка с Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки. През август 2026 г. интересът към „Келари“ отново се засили след акция на ДАНС, МВР и КРС заради мощен GPS заглушител. Публикации съобщиха и за открити тайни коридори и тунел между ресторанта и къща в комплекса. Особено внимание предизвиква и историята около Петьо Петров – Еврото и твърденията за таен тунел под „Келари“, през който той е успял да избегне арест. Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook

Share on X (Opens in new window) X

Share on Telegram (Opens in new window) Telegram

Share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky

