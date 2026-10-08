Заснеха колата на Мегеров и джипа със заглушител пред ресторант Келари, свързван с Ами и Таки

Ново видео, публикувано в TikTok, привлича внимание към паркинга пред ресторант „Келари“, където са заснети два автомобила, станали широко известни покрай публични публикации и криминални истории — джипът, в който беше намерен заглушител от МВР, и Audi, свързвано в публичното пространство със заподозрения за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров.
Ресторант „Келари“ в Драгалевци попадна във фокуса на медиите заради няколко обстоятелства. През 2023 г. районът беше свързан с издирването на Петьо Петров – Пепи Еврото, който според публикации е успял да се измъкне от полицейска акция. По-късно името на комплекса около заведението започна да се появява и във връзка с Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки.
През август 2026 г. интересът към „Келари“ отново се засили след акция на ДАНС, МВР и КРС заради мощен GPS заглушител. Публикации съобщиха и за открити тайни коридори и тунел между ресторанта и къща в комплекса.
Особено внимание предизвиква и историята около Петьо Петров – Еврото и твърденията за таен тунел под „Келари“, през който той е успял да избегне арест.
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