30.01.2026 | 10:15

Заспа ли Тръмп по време на заседание?

Критици твърдят, че държавният глава на САЩ е задремал на правителствено съвещание, продължило 3 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е може би най-коментираната личност в световен мащаб. Републиканецът започна годината ударно – по негово нареждане спецчасти арестуваха президента на Венецуела Николас Мадуро, след операция в столицата на страната Каракас.

След това Тръмп предизвика редица полемики с желанието си Гренландия да стане част от САЩ. Държавният глава на Франция Еманюел Макрон се оказа най-голям защитник на това островът да продължи да е самоуправляваща се провинция на Дания. Дори се заговори, че НАТО може да се разпадне заради крайно различните позиции на Тръмп и Макрон. Засега напрежението е туширано, след като президентът на САЩ заяви на Икономическия форум в Давос, че не планира военна интервенция в Гренландия.

Около Тръмп обаче продължава да е напрегнато на американска земя, заради имиграционната политика, която провежда администрацията му. А най-новият мини-скандал свързан с президента е полемика дали спи по време на официално събитие.

Критици на Доналд Тръмп твърдят, че той е задремал по време на правителствено заседание, продължило 3 часа. Сочи се и конкретен кадър, на който държавният глава е със затворени очи.

Реакцията на Тръмп не закъсня.

„Не съм спал. Само затворих очи, защото страшно много ми се искаше да стана и да си тръгна„, заяви Тръмп.

„Малко беше скучно“, сподели президентът относно това съвещание, в типичен за себе си стил, с доза чувство за хумор.