10.11.2026 | 17:13

Заради мухлясало зеле затвориха Lidl във Видин

600 кг храни ше бъдат унищожени

Магазин на търговската верига Lidl във Видин е затворен след проверка на Областната дирекция по безопасност на храните. Установени са нарушения при съхранението на храни и в хигиенното състояние на пекарната. Над 600 килограма хранителни продукти са насочени за унищожаване, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При инспекцията са открити 343 килограма риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. Установени са и 270 килограма мухлясало зеле. Всички тези продукти, общо 613 килограма, са насочени за унищожаване.

Инспекторите са констатирали и занижена хигиена във всички точки на пекарната в обекта.

За установените нарушения е издадено разпореждане за спиране на цялата дейност на магазина и е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Радио Видин потърси от БАБХ допълнителна информация за проверката и за това кой е санкционираният търговски обект. От Агенцията отговориха, че законът не позволява да назоват търговската верига и че цялата информация, която могат да предоставят, се съдържа в разпространеното прессъобщение.

Проверката е част от съвместните действия на БАБХ, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите. Контролът обхваща складове, търговски обекти и веригата на доставки с цел проверка на безопасността храните, спазването на нормативните изисквания и защитата на потребителите.

На входа на търговския обект във Видин е залепено съобщение, че магазинът временно няма да работи, а клиентите днес останаха изненадани:

„Почистват вътре, санитарен ден… Идвам най-редовно, че тука е най-сигурно… Качеството в българските магазини е отвратително.“