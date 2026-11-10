10.11.2026 | 13:49

Аман от ментета! Работа на КАТ е да ни съобщава за такива катастрофи, не експертка с жилетка „Транспортни политики“

Виновни са телевизиите, които редовна канят подобни персонажи като Диана Русинова – Мехмедали

Много тежка катастрофа, засега 12 загинали и 48 ранени. Съболезнования на семействата на загиналите и ранените. Такива неща се случват и никое правителство не може да ги спре. Ако имате критики към тях, то само за евентуална бавна реакция. Дано първопричината не е, защото някой е карал с летни гуми. Хубавите гуми в това време могат да ви дадат онзи 1 см, който да ви спаси живота. Никога не спестявайте от гуми. Работа на КАТ е да ни уведомява за такива катастрофи, не „експертка“ в светлоотразителна жилетка, на която е написала „Transport policies“ (транспортни политики), за да помислим ние, че е Транспортна полиция. Аман от ментета, и на Петрохан имаше едни такива, дето се бяха кръстили „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Ама не са виновни те, а телевизиите, дето ги канят и МВР, което не подава информация и допуска някой да заема неговото място. Георги Кадиев Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook

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