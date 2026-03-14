14.03.2026 | 9:53

Зеленски: Русия печели милиарди от облекчените американски санкции върху петрола

По украински данни, Москва вече е генерирала между 1,3 и 1,9 млрд. долара от поскъпването на суровината на световните пазари

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Париж след среща с френския си колега Еманюел Макрон на 13 март, че Русия ще спечели допълнителни 10 млрд. долара от облекчаването на американските санкции срещу руския петрол. Позицията му идва в отговор на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп, който преди дни отмени ограниченията върху енергийния сектор с цел успокояване на цените на горивата.

По данни на Киев Москва вече е генерирала между 1,3 и 1,9 млрд. долара от поскъпването на суровината на световните пазари. Ако средната цена се задържи между 70 и 80 долара за барел, до края на март руската хазна може да прибере до 7,9 млрд. долара. Новото правило във Вашингтон позволява руският петрол, блокиран месеци наред в танкери в открити води, да бъде продаден в срок до 11 април.

Zelensky stated that Ukraine can help stabilize the situation in the Middle East He noted that 10 countries have already reached out to Ukraine for support in defending against Iranian Shahed drones. According to him, Ukraine has the world’s largest experience in combating… pic.twitter.com/wzfV8cT3j9 — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс посочи, че администрацията в Белия дом иска спиране на бойните действия и възстановяване на търговията. Това е продължение на обсъжданата по-рано идея за обща сделка с Владимир Путин. Според бившия съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън решението за петрола обслужва изцяло интересите на Москва. „В Кремъл водката се лее като река, това е огромен подарък за руснаците“, коментира той.

На фона на променената американска политика Украйна ускорява развитието на собствените си военни технологии. Съоснователят на компанията Fire Point Денис Щилерман обяви, че новата балистична ракета FP-7 с обхват 300 километра е преминала успешно три нива на тестове. Предприятието подготвя и въвеждането на по-мощната ракета FP-9, която ще може да пренася 800 кг боен товар на разстояние до 850 километра, позволявайки удари по руската столица. Изпитанията ѝ са планирани за началото на лятото на 2026 година.

Киев инвестира сериозно и в роботизирани системи, като компанията Foundation вече е изпратила два хуманоидни робота за полеви тестове. Успоредно с това нараства интензивността на въздушните удари. Данните от фронта показват, че от началото на март Украйна изстрелва средно по 202 далекобойни дрона дневно срещу 124 от руска страна.

Главнокомандващият на въоръжените сили генерал Олександър Сирски обаче предупреди, че Москва увеличава капацитета си, произвеждайки над 19 000 FPV дрона дневно, за да постигне паритет в конфликта.

Интензивността на сухопътните действия остава висока, като на 13 март украинският генерален щаб отчита 153 бойни сблъсъка. Руската армия е използвала 307 управляеми авиационни бомби и рекордните 10 119 FPV дрона за едно денонощие. Руските сили използват все повече бронирана техника в района южно от Константиновка, докато украинските части изграждат нови отбранителни позиции в южната част на града.