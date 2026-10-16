16.10.2026 | 20:09

Зеленски заплашва: Ако паднем, 20 млн. украинци ще дойдат в Европа, искам 70 млрд. евро

Украйна не е била предупредена за споразумението между САЩ и Русия за дизела

Във втория ден от срещата на върха в Брюксел лидерите от Евросъюза потвърдиха подкрепата за Украйна. Към заседанието се присъедини и украинският президент Володимир Зеленски с искане за допълнителна финансова помощ.

Сред темите на днешния Европейски съвет бяха също бюджетът на Съюза и проблемите с миграцията.

Подкрепата за Украйна беше потвърдена категорично

„Нашето послание към президента Зеленски е много просто. Подкрепата за Украйна остава по-силна от всякога. Време е да увеличим натиска. Това е от решаващо значение, за да накараме Русия да приеме истинско прекратяване на огъня, да я доведем на масата за преговори и да спрем тази война“, подчерта председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Подготвя се 22-ри пакет от санкции заради нарушеното примирие

„Ние, разбира се, подкрепяме обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие“. Но видяхме, че Русия не го спази нито за минута. Вместо това ескалира действията си и затова трябва да увеличим натиска върху нея. В момента работим по 22-рия пакет от санкции и едно нещо е абсолютно ясно – няма да премахнем нито една санкция, освен ако Русия не спре войната„, подчерта председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Украйна поиска още финансова помощ

Пред европейските лидери Зеленски заяви, че ако Украйна падне, 20 милиона украинци ще бъдат прогонени и ще дойдат в Европа.

За отбраната си през следващата година Киев се нуждае от допълнителни 70 милиарда евро. „Искаме да сложим край на тази война възможно най-бързо. В момента обаче не виждаме сигнали от руска страна, че са готови за това. Ето защо трябва да подготвим зимния пакет. Той включва не само енергия, но и противовъздушна отбрана и финансиране. И съм благодарен за подкрепата от Европейския съюз“.

Радев в Брюксел

В рамките на Европейския съвет днес премиерът Румен Радев участва в работна среща на високо равнище, посветена на миграцията. „Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността. Затова се изисква солидарност и подкрепа за държавите членки, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция“ – това е позицията, заявена от Радев на срещата.