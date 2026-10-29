29.10.2026 | 13:13

Земеделският министър разсмя България: Цените не са мръднали от миналия ноември

Пламен Абровски "завидя" на евтинията в магазините в Люксембург

„Ограничаването на цените е дълъг процес, който изисква проследяване на цялата верига на доставки – от производителя до търговските вериги“. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в интервю за Нова тв. Абровски смая зрителите и водещите с твърдението, че „цените са се застопорили от ноември 2025 г.“

Последва нова изненада – гостът в тв студиото порови в телефона си и показа снимки от Люксембург с етикети на стоки в търговска верига, позната и у нас – пакетче масло за 3.74 евро и литър прясно мляко за 90 евроцента. В момента в България има масло за под 2 евро, може да се намери и мляко за 90 евроцента (от нискомасленото и на промоция), та не се разбра какво точно иска да докаже министърът с тези илюстрации от богатия Люксембург.

Абровски изтъкна, че институциите неуморно проверяват за необосновани надценки. Не можа да отговори обаче защо млечните артикули на „Ел Би Булгарикум“ са толкова скъпи – при положение че това е държавно предприятие и министърът като негов принципал би могъл да убеди директорите да поддържат минимални надценки. Впрочем поскъпналите изделия на “ Ел Би Булгарикум“ напълно опровергават небивалиците на юриста Абровски, че цените се били „застопорили“ от миналия ноември насам.

Агроминистърът извади интересна новина – сдружение на около 120 млекопреработвателни предприятия предложило членовете му да продават стоките си с до 10% надценка на хипермаркетите, при условие че на свой ред търговците слагат не повече от 25% надценка. Според млекопреработвателите големите вериги отказали, защото „нямат сметка“, преразказа Абровски. Преразказите на такива преговори не са коректни, защото детайлите на „офертата“ са важни. Освен това до момента никой от контролиращите не може да каже какво точно означава „надценка“ и защо не се използват по-ясни понятия като търговски марж и печалба.

Азбука на проверките

Министърът Абровски обясни някои основни положения в контролната дейност:

– необходимо да се установи каква е себестойността на продукцията и къде по веригата се натрупват надценки.

– НАП е единственият орган в България, „който може да направи реална разбивка и да докаже в себестойността на дадена стока колко ти е горивото, колко ти е токът, колко ти е надценката“, затова е включена в съвместните проверки по магазините, обясни министърът;

– проверките трябва да установят каква е ролята на всеки посредник при формирането на цената;

– високата крайна цена не означава непременно, че последният участник във веригата е приложил необоснована надценка – което е твърде важно и е чудесно, че Абровски го е разбрал. Въпреки това на няколко пъти в разговора той обвини хипермаркетите за скъпотията (при уж застопорени цени).

По повод на критиките за „Кошница с грижа“, вкл. и осмиването на кампанията от лидера на ПП Асен Василев, министърът каза: Останах с впечатлението, че той защитава търговските вериги. Но все пак ние много добре знаем какво е отношението му към обикновения български гражданин, който трудно свързва двата края. Ние от „Прогресивна България“ вярваме, че всеки политик трябва да полага грижа за българския народ“, каза Абровски, който беше депутат от „Има такъв народ“, но явно е сменил партията.