Желязков веднага върна неизпълнен първия мандат

Премиерът в оставка Росен Желязков получи и веднага върна на президента Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство и предложи предсрочните парламентарни избори да се проведат на 29 март.

„Вие проявихте мъдрост и отговорност като подадохте оставка в резултат на масовите протести в цялата страна, но обществото ни очаква, освен че свалихте напрежението, да продължите да управлявате отговорно съгласно всички изисквания на българската Конституция до влизането в роля на ново служебно правителство“, заяви Радев.

Росен Желязков обяви, че парламентарната група на ГЕРБ е определила той да получи мандата и припомни, че тези дни се навършва година от сформирането на кабинета му.

„Тези дни се навършва точно една година от момента, в който ви връчих успешо съставения от мен кабинет в очакване Народното събрание да го гласува. Едно правителство, което беше сформирано в рамките на духа на конструктивизма, в изпълнение на важни стратегически цели на страната“, каза Росен Желязков.

По думите му кабинетът е свръшил сериозна работа и е изпълнил своите стратегически цели.

„Това правителство премина през 6 вота на недоверие и в момента, в които гражданското общество поиска нова легитимност, българското правителство, водено от разбирането, което ГЕРБ е изповядвало – да има сигурност и стабилост, правителството подаде оставка.

Според Желязков това не е отстъпление, а действие в духа на демократичните традиции и в името на търсенето на благоденствие на българите. По думите му, когато основните цели на правителството са били изпълнени, от ГЕРБ са преценили, че кризата не бива да се превръща в политическа и институционална.

„Поради нашето разбиране с оглед това, че сме последователна и предвидима паритя, ще върна като неуспешен проучвателния мандат, с което ще дам възможност да се развие конституционната процедура“, каза Желязков.

Според него скоро трябва да се стигне до предсрочни избори и изрази надежда те да бъдат организирани възможно най-скоро.

По думите на премиера в оставка краят на март е подходящ момент, защото следващите 2 месеца ще бъдат изпълнени с тежка политическа реторика, която може да бъде предпоставка за избирателите да не гласуват.

„Важно е тази предизвикателна година, която би трябвало да бъде година на брането на положителните резултати от влизането в еврозоната, да не бъде похабена в политическа реторика, която да отблъсне инвеститорите и положителния инвестиционен резултат на страната“, каза Желязков.

Той предложи 29 март за дата на провеждането на изборите.

„Дали българите ще излязат да гласуват повече зависи от реториката и действието на всички политически сили, както и от действията на вашето правителство. Макар и оставащият му малък живот всеки ден е изключително важен предвид сложната вътрешна и международна обстановка“, заяви президентът.

Той обяви, че в близките дни ще премине към връчването на мандата на втората по численост парламентарна група – тази на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Радев изрази надежда процедурата да има добро темпо, за да не се бави изборният процес.

Процедура за формиране на правителство в рамките на настоящия парламент започна отначало, след като през декември оставката на кабинета на Росен Желязков беше приета от депутатите, а държавният глава проведе консултации с всички парламентарни сили.

Процедурата по съставяне на нов кабинет в 51-вото Народно събрание беше на пауза заради празничните дни и коледната ваканция на парламента. В понеделник обаче тя навлиза в същинската си фаза.

Вторият мандат се връчва на втората парламентарна сила, а ако и той е неуспешен, третият е по-избор е на държавния глава.

Ако Народното събрание не успее да излъчи кабинет, Радев ще назначи служебен.

По новите правила в конституцията президентът може да избере единствено премиера, и то от списък с 10 имена на публични длъжности. По предложение на кандидата за служебен министър-председател, Радев назначава служебно правителство и насрочва нови избори в срок до два мсеца. Парламентът пък продължава да работи до клетвата на нов.

Обявените от партиите нагласи са за предсрочни избори. Евентуален нов вот ще бъде осмият от 2021 г. досега.