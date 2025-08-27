27.08.2025 | 15:47

Жената на Нотариуса чака дете от бившия мъж на Калина Крумова

Гергана работи в ресторантьорския бизнес и менажира заведение на входа на Южния парк в столицата

Гергана Грънчарова, съпругата на убития през февруари 2024 година съдебен лобист Мартин Божанов-Нотариуса, вече е забравила покойния си мъж. Грънчарова, която е била назначена в ГДБОП със заповед от 19 май 2021 година, подписана от Бойко Рашков, днес се е включила в ресторантьорския бизнес и менажира заведение на входа на Южния парк в столицата.

Веднага след подписването на договора преобразила интериора, сменила менюто, сключила договори с нови доставчици на качествени напитки. Почти всеки ден идвала в ресторанта, за да наблюдава лично как върви работата и да контролира персонала. Всъщност ресторантьорският бранш не й е непознат, защото, преди да заживее с Нотариуса, тя работи като хостеса в едно от заведенията на хотел „Маринела“, освен че се е снимала за „Плейбой“ и навремето се снима в риалитито „Къртицата“, където пленява сърцето на небезизвестния Емил Каменов.

В живота й сега е настъпила коренна промяна. Гергана е в очакване на поредното си дете. Твърди се, че бащата е бившият съпруг на Калина Крумова Николай Филипов, който развива крупен бизнес.

Кариерата му започва в бургаската митница, а после той се захваща с търговия с метали и скрап. Инвестира и в селски туризъм, навремето изгражда атрактивен рибарник по програма САПАРД, притежавал е и обменни бюра за валута.

Най-интересното е, че Нотариуса и Николай Филипов не само са се познавали, но са имали тесни бизнес връзки, припомня „Филтър“.

В началото на тази година МВР започва проверка срещу директора на полицията в Бургас за евентуални негови връзки с криминалния контингент. Проверката е предизвикано от разкрития на бургаския полицай Димитър Николов, който заявява, че местният полицейски началник работи в интерес на съдружник на убития Мартин Божанов-Нотариуса. Николов разказа, че е бил заставен да участва в нагласен арест с подхвърлени оръжие и наркотици. Униформеният директно допусна, че бургаската полиция на практика се ръководи от местния бизнесмен Николай Филипов.

Мартин Божанов-Нотариуса беше застрелян в луксозния жилищен комплекс от затворен тип „Глория Палас“ край София през зимата на 2024 година. Излиза да купи вечеря, но се забавя. Тогава Гергана поглежда камерите и вижда, че мъжът й лежи до автомобил, и е тази, която се обажда на 112.