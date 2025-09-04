04.09.2025 | 22:25

Журналистка трябва да плати 2000 лв. за зададен въпрос, ЧСИ запорира сметките й

Кметът – дерибей Николай Тонев си въобразява, че е наказал подобаващо Венелина Попова

Изключителна свинщина и гнус в герберунгелската държава. Журналист трябва да плати 2000 лв. само защото е задал въпрос от голям обществен интерес.

Ето какво пише журналисткаата от Стара Загора Венелина Попова, която бе осъдена за зададен въпрос от кмета на Гълъбово от ДПС-Ново начало Николай Тонев:

„Днес получих покана от Гергана Илчева – частен съдебен изпълнител към Окръжен съд Стара Загора да изплатя 1000 лв. на община Гълъбово. Сумата е поискана от кмета Николай Тонев и е присъдена от съдия Златко Мазников от Административния съд за съдебните разноски по делото за отказ на информация, поискана от мен по ЗДОИ за бъдещата ТЕЦ за изгаряне на отпадъци в Гълъбово – едно от най-замърсените места в Европа.

Обаче Гергана Илчева си присъжда още 968.75 лв. допълнителни разноски по изпълнителното дело, такси с ДДС и цитирам „други суми, дължими до този момент в общ размер на 400 лв., в това число ДТ, адвокатски възнаграждания за в.л., за пазач и пр.“ Така общият размер на дължимата от мен сума към 27 август т.г. става от 1968. 75 лв. В писмото ЧСИ ми съобщава, че е наложила запор върху всички мои парични приходи и сметки и ми е определила дата и час – 29 септември 11 ч. за опис на движимото ми имущество в дома ми.

Разбира се всички съдебни решения са в ИМЕТО НА НАРОДА‼️

Обаче няма да ме уплашат, нито ще ме спрат да им вадя на показ кирливите ризи. А Библейският призив „Ако някой те удари по едната буза, обърни и другата!“ не означава да се примириш със злото и да го приемеш, не! Казано е също, че ако може, по-добре е човек да не влиза в съд с други хора. Но това се отнася до решаване в съда на лични спорове. Като журналист моята единствена цел е била да разследвам злоупотреби с власт, пари и влияние, да изваждам истината за корупционни, поне на пръв поглед, сделки и решения на властите и да информирам гражданите за неща, които се договарят и случват в задкулисиет.

Днес същото това задкулисие тържествува, а Тонев – кметът на „ДПС – Новото време“ си мисли, че ме е наказал подобаващо. Нека се радва❗️. А на г-жа Гергана Илчева – браво‼️ Доста се е потрудила, за да я качи общественото мнение на пиедестала, на който е сега!