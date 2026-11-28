28.11.2026 | 20:16

Зимата пак ни изненада: В Царево и Разград задействаха BG-ALERT (видео)

Сняг вали в 20 области в страната, а 431 снегорини обработват републиканските пътища

Обилен сняг, ураганен вятър и студ сковаваха страната. През деня станаха катастрофи на няколко места в страната, за щастие без жертви.

Шофьори се оплакват от непочистени пътищата. Има закъсали автомобили и затворени пътни участъци. Видимостта по основните пътища е намалена.

Над 430 машини са на терен и обработват пътищата, които са проходими при зимни условия, казаха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). При необходимост АПИ ще спира движението, за да почисти магистралите и пътищата.

Ограничение за движение на моторни превозни средства над 12 тона е въведено за прохода Троян – Кърнаре. Ограничение за тирове има и за пътя от Ботевград в посока Мездра, като всички камиони изчакват на място.

Ограничено е и движението по първокласния път Монтана – Бели извор в района на Краводер поради аварирали тежкотоварни автомобили, информират от АПИ.

Валежите ще продължат и през нощта. За еделя е обявен оранжев код за силен снеговалеж в 16 области на страната. Това са областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. В останалите области на страната предупреждението е от първа степен – жълт код.

Най-обилни ще са валежите в Рило-Родопската област, Предбалкана и Западна България, където снегът може да достигне до 50 см.

В областите Добрич, Варна и Бургас предупреждението е за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с. Вълнението на морето се очаква да е 4-5 бала, извън заливите – 5-6 бала.

Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще са между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието – между 0° и 4°, за София – около минус 2°, сочи прогнозита на Националния институт по метрология и хидрология.

Община Царево активира системата за ранно предупреждение BG-Alert заради очакваното усложняване на метеорологичната обстановка в района. Жителите, особено в крайбрежните райони, са предупредени за предстоящото усилване на вятъра и силното морско вълнение. Общинската администрация призова хората да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и местата в близост до дървета.

Областният управител на Разград Айлин Башева също днес задейства системата BG-Alert за предупреждение на населението заради катастрофа на главния път Русе – Разград. Румънски автомобил „Мерцедес“, пътуващ към Варна, се завърта на пътя и се удря в насрещно движещ се джип „Мицубиши“, управляван от 40-годишен мъж от Разград. В румънския автомобил са пътували мъж, жена и дете, като шофьорът и детето са откарани в болницата в Разград, съобщи БТА.

Катастрофа между снегорин и лека кола стана и на прохода „Петрохан“ около 15:30 часа. Автомобилът се е ударил в снегорин при спускане към Берковица, няма пострадали, предаде БНР. Пътната обстановка на Петрохан е усложениня, няколко машини чистят снега и опесачават, а температурите са отрицателни има опасност от заледяване през нощта.

Тежкотоварен автомобил затрудни движението в района на Котленския проход в местността „Трите вятъра“ следобед. По-късно тирът е издърпан и пътят е освободен за преминаване, каза Михаил Кашеров – областен управител на Сливен. Той заяви, че е разпоредил да започне опесъчаване и почистване и на пътя за местността „Карандила“, където през почивните дни има много туристи.

Пътен инцидент имаше и на пътя Плевен – Ловеч днес без пострадали. Той е станал между 26 и 28 километър след разклона за село Слатина, община Ловеч, което е наложило временно движението да бъде само в една лента. . Работи лентата от Плевен за Ловеч.

Усложнена е обстановката и в област Велико Търново.В някои пътни участъци имаше закъсали автомобили, а шофьори се оплакват от непочистени пътища. Към момента няма данни за затворени пътища и въведени ограничения. Проходът на Републиката е отворен за движение и не е ограничен за леки и лекотоварни автомобили.

Редица села и градове в област Ловеч остана натъмно. В седем от осемте общини в областта има прекъсване на електрозахранването. Част от град Ловеч, както и Троян са без ток. „Електроразпределителни мрежи Запад“ обещава да възстанови електрозахранването в късните часове днес.