18.08.2026 | 13:25

Златна есен в Мальовица – три хотела, една планина и супер промоции до 35%

Септември дава възможност да се насладите на Рила в един от най-красивите ѝ моменти

Септември е сред най-красивите месеци за почивка в Рила. Природата започва да се обагря в златисти и червени тонове, въздухът е чист, а планината приканва към дълги разходки и истинско презареждане. Тази есен Мальовица дава още един повод да изберете планината – промоции до 35% за настаняване и възможност да изживеете есента по свой начин в един от трите хотела на комплекса: хотел „Мальовица“, хотел „Ален Мак“ или хотел „Алпинист“. Три различни места за настаняване, всяко със собствен стил, но с едно общо нещо – планината е буквално на една крачка.a

Хотел „Мальовица“ е подходящ за гостите, които търсят комфорт, удобство и пълноценно изживяване в планината. Той разполага със собствен релакс център, детски кът и панорамна тераса към върха, на която може да опитате някое от кулинарните предложения и новото меню в ресторанта.

За тези, които предпочитат по-спокойна и уютна атмосфера, хотел „Ален Мак“ е добър избор за есенно бягство. Гостите могат да използват и двата релакс центъра в Мальовица и Алпинист напълно безплатно. Тук основното изживяване е свързано с природата и тишината – далеч от градския шум и близо до планинските маршрути. Хотелът е подходящ за хора, които искат да прекарват повече време навън, да се разходят сред есенните багри на Рила и след това да се върнат в спокойна среда.

Хотел „Алпинист“ носи духа на Мальовица и е естествен избор за планинари, активни туристи и всички, които искат да бъдат възможно най-близо до приключението. Това е мястото за хората, които не идват в Рила само за почивка, а за да я изживеят – с разходки, преходи, чист въздух и гледки, които трудно се забравят. Към това допринася и подредената експозиция за историята на алпинизма в специална зала с лоби бар. Вътрешният отопляем басейн в релакс зоната допълва усещането за близост с природата.

Септемврийската почивка в Мальовица съчетава най-доброто от активната и отпускащата почивка. Сутринта започва с планинска разходка. Есента вече оставя първите си златни следи по Рила, а прохладният въздух прави преходите особено приятни. След това идва време за СПА удоволствия – топлина, релакс и заслужена почивка след активния ден. Вечерта е време за още едно удоволствие – апетитно меню, което допълва преживяването и превръща вечерята в част от почивката.

Специалните септемврийски предложения с до 35% отстъпка са причина да не отлагате планинското си бягство. Независимо дали избирате комфорта на „Мальовица“, уюта на „Ален Мак“ или автентичния планински дух на „Алпинист“, септември дава възможност да се насладите на Рила в един от най-красивите ѝ моменти. Три хотела. Една планина. Много есенни преживявания. Открийте своята златна есен в Мальовица – с до 35% промоции, планински разходки, релакс удоволствия и вкусни моменти.