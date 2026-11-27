11 български граждани са пострадали, петима от които са откарани в болница, след сблъсъците по трибуните преди мача между „Левски“ и „Олимпик“ в Марсилия снощи, съобщиха френските медии. Генералният консул на България в Марсилия Надя Ванева потвърди броя на пострадалите, но каза, че няма информация за български граждани, които да са в болница.

Грозните сцени започнаха много преди мача. А на трибуните „синята“ агитка, която наброяваше 500 души, беше атакувана от ултраси на „Олимпик“, които не пропуснаха да защитят реномето си на опасни хулигани. Те прекосиха безпрепятствено почти целия стадион и атакуваха сектора с българите, като бяха въоръжени с бухалки, хвърляха бутилки, бомбички и стреляха сигнални ракети, което постави под голяма опасност безопасността на привържениците на „Левски“. Има информация за пострадали двама българи във ВИП ложите, където нашите привърженици са били нападнати с прътове и пръскани с пожарогасители. Сред нападнатите е бил бившият футболист на „Славия“ Николай Божов, който е бил преследван от четирима души с ножове, а при опита си да избяга е паднал от третото на второто ниво на стадиона, но не е получил сериозни наранявания.

Ситуацията все пак се поуспокои, благодарение на намесата на охранителите. Заради ексцесиите се е стигнало до спешна среща между двете полувремена на представителите на двата отбора с делегата на УЕФА. Обсъдена е била възможността двубоят да бъде временно преустановен, за да се установи състоянието на пострадалите. В крайна сметка е взето решение срещата да бъде доиграна.

Грозните сцени бяха осъдени от президентите на Франция и България, както и от премиера Румен Радев и от други български политици.

Румен Радев написа във „Фейсбук“, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон в Брюксел. „Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност“, написа той.

Френският президент Еманюел Макрон осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове на ПФК „Левски“ по време на футболен мач в Марсилия, се казва в изявление на Елисейския дворец, цитирано от „Франс прес“.

Подобни прояви на насилие „нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство“ и френският президент увери българския премиер Румен Радев, с когото разговаря в рамките на европейска среща на върха в Брюксел, „че тези действия няма да останат ненаказани“.

Отношение по случилото се взе президентът на България Илияна Йотова. С публикация във „Фейсбук“ тя настоя, че „френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона“.

Точно това всъщост е и работата на дежурният делегат на УЕФА, който след това изготвя доклад за всичко станало в мача и дисциплинарната комисия на европейската централа налага съответните глоби и наказания, каквито, впрочем, бяха наложени и на „Левски“ за поведението на „синята“ публика в евротурнирите този сезон.

Иначе Йотова обяви също, че българските власти са готови да окажат необходимото съдействие на нашите сънародници.

Малко по-късно българското МВнР категорично осъди „нападенията срещу български граждани в Марсилия“. „Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите. МВнР ще изпрати нота до френската страна, с която ще настояваме за пълно разследване на случилото се.

Генералният консул на Република България в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят на място развитието на случая и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани“, добавиха от МВнР.

Ексцесиите възмутиха и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който обяви в профила си във „Фейсбук“: „Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?! Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на „Олимпик“ Марсилия, защото видяхме сянката на стадион „Хейзел“!“

От „Продължаваме промяната“ поискаха разследване на нападенията, изясняване на пропуските в охраната и дисциплинарна проверка от УЕФА. Партията настоява българското правителство да предприеме активни действия пред френската държава.

С позиция излезе и „Да, България“, която настоя за отговорност от френските институции и поиска българското Министерство на външните работи да потърси обяснения от френската страна.

Иначе „Левски“ отстъпи с минималното 0:1 в гостуването си срещу „Олимпик“ (Марсилия) в Лига Европа. Това беше втора загуба за „сините“ в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир.

Единственото попадение отбеляза алжирският национал Амин Гуири в 27-ата минута от дузпа. Нарушението бе на Алдаир срещу Анхел Гомес.

В 34-ата минута „Левски“ имаше голям шанс да изравни, но Мехди Мубарик улучи напречната греда. Но и „Олимпик“ изпусна невероятна възможност да удвои – в 51-ата минута бе отсъдена втора дузпа за „Олимпик“ – за фаул на Алекс Сентейес срещу Келиан Абдалах. Изпълнението отново бе на Гуири, но опитът му да имитира изпълнение тип „Паненка“ бе осуетено от вратаря Светослав Вуцов, който спаси. Той имаше ключова намеса и при удар на Нийл Мопе в 76-ата минута.

След загубата „Левски“ отстъпи на16-о място временното класиране със 7 точки. В следващия кръг българският шампион приема „Лилестрьом“ на стадион „Васил Левски“ на 10 декември.

ОТЗИВИ

След мача треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес заяви, че равенството би било справедлив резултат: „Много съм горд от играчите. Играхме много добре. Показахме характер, индивидуалност. Според мен заслужавахме друг резултат. От всичко, което видях през 90-те минути, резултатът е равен. Футболът се решава от детайлите. Дузпата реши мача. На този труден за гостуване стадион нашите играчи показаха зрялост. Разпознахме ситуациите в мача. Не ми харесва да загубя мача, но заслужавахме друг резултат наистина. Показахме, че заслужаваме да сме в този турнир и да се състезаваме с останалите. Играхме мъдро. Понякога в завършващата фаза не успявахме да завършваме ситуациите, но това е Лига Европа и „Олимпик“ (Марсилия). Това е важен мач за нашето бъдеще.“