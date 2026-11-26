26.11.2026 | 20:02

Скандал! Турската компания за мантинели обяви подписан договор за 32 млн. евро в България

Защо българските институции мълчат и кога ще проговорят?

Турската компания Kıraç Galvaniz (TCK) официално информира своите инвеститори, че чрез създаден в България консорциум е подписала договор на стойност 32 125 000 евро без ДДС, или 38 550 000 евро с ДДС.

Договорът обхваща ремонта и поддръжката на системите за пътна безопасност в Северозападна и Югозападна България за срок от една година, като предвиденото начало на дейността е 1 декември 2026 г.

Турската компания съобщава още, че очаква резултатите от други две обществени поръчки, в които участва в България.

Още преди три месеца Институтът за пътна безопасност знаеше кой ще спечели тази обществена поръчка и публично предупреждаваше за това, съобщиха от организацията.

В продължение на месеци ИПБ сигнализира българското правителство за сериозни съмнения за нарушения, свързани с доставката и монтажа на турски мантинели по републиканската пътна мрежа.

И допълват: На този фон е особено показателно, че информацията за договор за десетки милиони евро достига до българската общественост чрез борсово съобщение, предназначено за турските инвеститори.

Институтът за пътна безопасност настоява МРРБ, АПИ и държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД да отговорят незабавно на следните въпроси:

Кой е възложителят по подписания днес договор?

Кои са българските партньори на турската компания в консорциума?

Има ли връзка между този договор и вече доставените и монтирани турски мантинели по българските пътища?

Кои са останалите две обществени поръчки и каква е тяхната стойност?

Кога ще бъдат публично оповестени договорът, единичните цени и техническата документация?

Подчертаваме, че Институтът за пътна безопасност няма претенции към турския производител. Нашите претенции са към прозрачността, законосъобразността и начина, по който българските институции разходват обществения ресурс и гарантират безопасността на гражданите.

Недопустимо е турските инвеститори да бъдат по-добре информирани за разходването на парите на българските данъкоплатци от самите български граждани. Защо българските институции продължават да мълчат? Какво налага това мълчание и в чий интерес е то?“