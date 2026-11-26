26.11.2026 | 19:37

Шокиращ разказ от убиеца на българина в Гърция: Имахме сексуална връзка и постоянно ме изнудваше за пари

50-годишният фермер Йоргос е задържан за убийството на 24-годишния Билял Илиев, но твърденията му тепърва ще бъдат проверявани

50-годишният фермер Йоргос, задържан за убийството на 24-годишния българин Билял Илиев от гърменското село Марчево, е заявил пред разследващите, че двамата са имали сексуална връзка и че младият мъж постоянно му искал пари. Това съобщава гръцкото издание „ПротоТема“. Според информацията именно твърдяното изнудване е било посочено от фермера като причина за убийството.

Към момента обаче не е ясно дали разказът му отговаря на действителността, или представлява защитна версия, с която задържаният се опитва да обясни извършеното престъпление. Тези твърдения предстои да бъдат проверени в рамките на разследването.

Българинът изчезнал след среща с фермера

Билял Илиев заминал в събота за пограничното село Перитори край Като Неврокопи, след което близките му изгубили връзка с него. Единствено микробусът му бил открит.

В издирването на гръцка територия се включили полицаи с кучета и ловджии. Десетки приятели на 24-годишния мъж от Марчево също пристигнали в района, за да го търсят.

Фермерът, който е заподозрян за убийството, е бил и работодател на българина в продължение на няколко години. По информация на гръцките медии 50-годишният мъж е кръстил едно от децата на жертвата.

Племенникът на фермера също е задържан

Полицията е задържала и 23-годишен племенник на фермера, който вероятно ще бъде обвинен в съучастие.

Според предварителните данни по-възрастният мъж го е помолил да отиде до Като Неврокопи, където е бил оставен микробусът на жертвата, и да го транспортира до Перитори.

Дали 23-годишният е знаел за убийството, все още не е изяснено. Това е сред обстоятелствата, които се проверяват в рамките на предварителното разследване.

Убийството е извършено с ловна пушка

Според данните по случая българинът е бил убит в събота с ловна пушка. След това тялото му било транспортирано с неговия микробус до селски район, където било заровено.

След извършването на престъплението фермерът откарал микробуса на жертвата и го паркирал на мястото, където по-късно бил открит от властите.

Още от началото на издирването полицията се е съсредоточила върху 50-годишния мъж, тъй като 24-годишният Илиев е отишъл в района, за да се срещне с него.

Младият българин често посещавал Като Неврокопи, където изпълнявал различни дребни задачи.

Телефонът на жертвата е бил изключен

Вечерта на 21 ноември мобилният телефон на Билял Илиев е бил деактивиран. От този момент нататък не е имало контакт с него.

Разследването от самото начало е било насочено към 50-годишния фермер. В крайна сметка неговите признания са довели до откриването на тялото на българина.

Предварителното разследване се води от отдела за разследване и прокуратурата по тежки престъпления в Драма.