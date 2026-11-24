24.11.2026 | 23:19

12-годишно циганче роди в Монтана

Над 200 бебета годишно се раждат от момичета под 15 години

12-годишно момиче от цигански произход роди дъщеря в многопрофилната болница в Монтана „Д-р Стамен Илиев“. Майката и бебето са в добро състояние благодарение на медицинския екип от Акушеро-гинекологичното отделение, съобщиха от болницата.

Раждането е извършено чрез цезарово сечение заради възрастта на момичето, особеностите на таза и други медицински причини.

„Детето роди момиче по оперативен път – чрез цезарово сечение – поради възрастта, поради структурите на таза и по ред други причини“, обясни пред Нова телевизия д-р Захари Николов, началник на Акушеро-гинекологичното отделение в болницата.

По информация на болницата 12-годишната е заявила, че ще се грижи за дъщеря си. Бащата на бебето е на 16 години, а двамата живеят заедно от три години. По случая са уведомени отдел „Закрила на детето“ и прокуратурата в Монтана.

„За съжаление, това е нещо потресаващо“, коментира д-р Николов.

Над 200 бебета годишно се раждат от момичета под 15 години

През 2025 г. в България са родени 2636 живи деца от майки под 18 години, показват данни на Националния статистически институт. Броят им е намалял спрямо 2024 г., когато са регистрирани 2817 такива раждания.

От тях 208 деца през 2025 г. са родени от момичета под 15 години, докато година по-рано броят им е бил 216.

През 2025 г. 5274 деца са родени от майки на възраст между 15 и 19 години. Общо живородените от майки под 20 години са 5482, или приблизително 10.9% от всички 50 241 живородени деца в страната.

Данните показват, че макар броят на ражданията от майки под 18 години да намалява, проблемът остава значим – особено при момичетата в най-ниските възрастови групи.