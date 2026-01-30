19-годишният син на Тръмп има близка приятелка от Русия

Барън Тръмп, единственото дете на американския президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, има руска приятелка, която живее в Лондон. Това беше разкрито на скорошно съдебно заседание в Лондон, където познатият на рускинята, 22-годишният Матвей Румянцев, беше признат за виновен, че я е пребил. Оказва се, че Барън Тръмп се е обадил в лондонската полиция, молейки за линейка, за да я спаси.

Самоличността на жертвата не беше разкрита в съда, съобщава The Times, а подробности за връзката ѝ с Барън Тръмп също не са известни. Съдебните документи показват, че тя наскоро е пътувала до САЩ, за да посети семейството си, и е живяла в няколко страни, включително Русия. На въпроса откъде познава жената, по време на обаждането си до бърза помощ Барън казал, че я е срещнал в социалните мрежи, но е дал адреса ѝ. Той казал на полицията, че е „много близък“ с нея. Последното му известно пътуване до Обединеното кралство е било през 2019 г., на 13-годишна възраст.

Събитията, описани в съда, са се случили на 18 януари 2025 г. На запис от телесна камера на полицай, пристигнал на мястото на инцидента, жертвата казва: „Аз съм приятелка на Барън Тръмп, сина на Доналд Тръмп.“ Прокуратурата също така заяви, че Румянцев, който е нападнал жената от ревност, е правил това и преди. През ноември 2024 г. той „се разярил“, след като научил, че жертвата е използвала думата „скъпи“ в съобщение до Барън.

А на 18 януари младият Тръмп не успял да се свърже с приятелката си. Оказва се, че същата вечер тя и Румянцев са пили в неговия апартамент.

В един момент, докато Тръмп се опитвал да започне видео разговор по FaceTime, телефонът се включил. Както разказал Барън, включил се „мъж без риза и тъмна коса“, пише британският The Telegraph. След това, казал той, камерата е превключила към жертвата, която лежала на пода, плачела и е викала нещо на руски. Разговорът продължил от пет до седем секунди.

Молейки от оператора на спешната помощ да се обади в полицията, Барън казал: „Тя е много жестоко бита.“

Румянцев, който е руски гражданин, бил признат за виновен в нападение и възпрепятстване на правосъдието. Присъдата му ще стане ясна през март.