19.11.2026 | 9:58

Асен Василев: За местните избори няма да правим коалиция с ДБ

Поотделно с ДБ имаме повече, на местния вот са възможни и други партньорства, заяви той

Лидерът на „Продължаваме промяната“ заяви, че партньорствата ще се решават община по община и не изключи коалиции с други партии

„Продължаваме промяната“ няма да участва в национална коалиция с „Демократична България“ за предстоящите местни избори. Това заяви Асен Василев в интервю за „Извън ефир“, като уточни, че партията ще определя партньорствата си според конкретната ситуация във всяка община.

По думите му решението вече е взето от Националния съвет на партията и не предвижда предварително споразумение с която и да било политическа формация на национално ниво. „Това ще се реши община по община. Това е решението на Националния ни съвет, че за следващите местни избори няма да имаме национална коалиция с никого“, обясни Василев.

Попитан дали това означава, че „Демократична България“ вече не е предварително определена като естествен партньор на формацията, той отговори категорично:„Точно това означава.“

Василев не изключи възможността „Продължаваме промяната“ да си партнира и с други партии на местно ниво. Според него подобни коалиции вече са били създавани на предишните местни избори.

Като пример той посочи Хасково, където партията е подкрепила кандидат за кмет, зад когото е застанала по-широка коалиция. Припомни и случаи, в които са подкрепяни инициативни комитети или са участвали в местни обединения заедно с БСП.

„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се явиха заедно на парламентарните избори като коалиция ПП-ДБ, но впоследствие се разделиха и продължиха политическата си дейност като самостоятелни формации. Сега решението да не се сключва национално коалиционно споразумение за местния вот затвърждава отделния им политически път, без да изключва съвместни кандидатури в отделни общини.

Асен Василев обясни решението с убеждението, че двете формации привличат повече избиратели, когато се представят поотделно.„Защото виждаме, че подкрепата се увеличава, когато не сме заедно“, заяви той.

На въпрос дали досегашното партньорство с „Демократична България“ е било в тежест на „Продължаваме промяната“, Василев отговори отрицателно, но посочи, че според социологическите данни отделното явяване носи по-голяма подкрепа.„Двете партии поотделно имат 50% повече хора, които заявяват, че гласуват за тях. И „Демократична България“ си вдигат резултата, и ние си вдигаме резултата“, коментира той.

Според Василев основното различие между двете политически формации е в икономическата политика и философията за развитието на страната. Той определи „Продължаваме промяната“ като центристка партия и подчерта, че ясно разграничените политически позиции позволяват на избирателите по-добре да разбират предложенията на всяка формация.

Василев заяви още, че от „Демократична България“ са запознати с решението за местните избори и според него го приемат.